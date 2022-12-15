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Белорусская врач назвала лучшие продукты для здоровья пенсионеров

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  • 15.12.2022, 12:11
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Белорусская врач назвала лучшие продукты для здоровья пенсионеров

В пожилом возрасте из рациона следует исключить простые углеводы.

Как в пожилом возрасте грамотно наладить работу кишечника рассказал белорусский врач-геронтолог Людмила Жилевич.

Прежде всего, для активизации процессов исправной работы ЖКТ врач посоветовала составить правильное меню. В пожилом возрасте из рациона следует исключить простые углеводы: добавленный сахар, кондитерку, соки газировку - или хотя бы свести их потребление к минимуму. А добавить следует много овощей и крупы, например, гречневую, овсяную каши, булгур или киноа. В меню пенсионеров также должны быть рыба и кисломолочные продукты.

- Еще важно ежедневно уделять время физической активности: минимум полчаса ходьбы или комплекс простых упражнений, - прокомментировала руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия).

Также врач привела в пример, что на Востоке мужчины и женщины старше 65 лет вместо аэробных нагрузок занимаются растяжкой. Но делать это следует только под присмотром грамотного специалиста.

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