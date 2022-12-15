В Минске задержали известную легкоатлетку Надежду Остапчук 4 15.12.2022, 19:54

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Надежда Остапчук

Она на Окрестина.

Силовики задержали титулованную белорусскую спортсменку и призерку Олимпийских игр 2008 года Надежду Остапчук.

В настоящий момент Надежда находится на Окрестина. Причины задержания неизвестны. Передачу для нее не приняли.

Надежда Остапчук — известная толкательница ядра, бронзовый призер Олимпиады-2008. Она подписала письмо спортсменов за честные выборы.

После выборов Остапчук не раз публично осуждала власть: «В числе пострадавших оказались и наши спортсмены. За то, что ребята не смогли остаться в стороне, репрессивная машина в виде различных ведомств шантажировала лишением зарплат и стипендий, угрожала им потерей работы».

Ранее она продала с аукциона за 11 100 долларов золотую медаль чемпионата Европы 2005 года. Деньги были направлены в поддержку других спортсменов и политзаключенных, которые пострадали после выборов-2020.

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