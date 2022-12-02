Альфред Кох: Путин ведет себя как Паниковский, который давно понял, что гири не золотые 1 2.12.2022, 10:11

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Альфред Кох

Пилите, Шура, пилите!

Бывший российский вице-премьер Альфред Кох написал об угасающей вере россиян в победу в войне против Украины.

– Дмитрий Рогозин, выступая по телевидению заявил, что теперь надо «брать Киев», – пишет Кох. – Вот что у него в голове? Как он его собирается брать? Зачем такие заявления?

Три месяца отборные российские войска ежедневно штурмуют Бахмут. И не могут его взять. С самого начала войны они штурмуют Авдеевку. И не могут ее взять.

Они не сегодня-завтра потеряют Кременную и Сватово. И эта дуся, будучи сам в Донбассе (!) и, следовательно, прекрасно зная обстановку на фронте, заявляет, что вот, мол, на днях пойдем брать Киев…

Он что, думает таким образом поднять боевой дух российских солдат? Ну, если только тех, кто служит в гарнизонах где-нибудь во Владивостоке или Красноярске. Тех же россиян, кто сидит в окопах под Марьинкой или Соледаром, такие бравурные заявления могут только рассмешить, а скорее даже – разозлить. Но не на противника, а на самого Рогозина.

Этот клоун вырядился в форму солдата НАТО, раздает всем интервью и фотографируется в грозных позах. Впрочем, что ему еще остается делать? Он же ни на что больше не способен. ВПК он уже развалил, космонавтику – тоже. Сынка своего на теплое местечко пристроил.

Только и остается, что ряженым ходить и соревноваться со своим тезкой Медведевым в грандиозности глупостей, которые оба с маниакальной регулярностью морозят.

Так или иначе, но весь этот кремлевский пиар, похоже, не принес никакого всплеска «ярости масс».

«Медуза» опубликовала данные недавнего закрытого опроса общественного мнения россиян, проведенного социологической службой ФСО. Думаю, Рогозин бы расстроился, если бы их увидел.

55% россиян выступают за переговоры с Украиной и лишь 25% – за продолжение войны. Еще в июле цифры были обратные: лишь 32% хотели переговоров, а 57% настаивали на продолжении боевых действий.

Аналогичные данные приводит Левада Центр. По его данным сегодня лишь 27% россиян хотят продолжения войны. А 57% настаивают на переговорах.

Все аналитики сходятся на том, что такой разительный перелом случился из-за двух вещей: из-за мобилизации и военных неудач российской армии. И, я думаю, еще из-за того, что мобилизация не остановила военные неудачи. Они как начались до мобилизации, так и продолжились уже с ней…

И теперь вся пропагандистская машина Кремля (включая Рогозина) пугает россиян неизбежной расплатой за тех художества, которые они натворили в Украине. И пытается хоть таким макаром поднять их боевой дух и переломить ход войны.

Но наметившийся тренд на скорейший мир с Украиной невозможно переломить такого рода заклинаниями. Думаю, он будет только усиливаться. И скоро в России только идиоты будут верить в то, что Россия сможет добиться победы. Тем более, что уже никто не может внятно сформулировать как она выглядит.

Мне кажется, что Кремль ведет себя сейчас как Паниковский, который давно понял, что гири не золотые и водит пилой лишь для вида. И при этом подбадривет Балаганова: «Пилите, Шура, пилите!» для того, чтобы только оттянуть неизбежную расплату.

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