«Распределили в пресс-отряд, через который прошли многие девушки» 3 2.12.2022, 12:40

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Екатерина Андреева

Белоруска рассказала, как давят на политзаключенных в Гомельской женской колонии.

Белоруска, недавно освободившаяся из тюрьмы, связалась с проектом «Палітвязынка». Вот что она рассказала.

«Кате Андреевой (политзаключенной, журналистке «Белсата» - ред.) с самого начала очень тяжело пришлось. Ее распределили в пресс-отряд, через который прошли многие политзаключенные девушки. Сейчас там Софья Сапега и ее очень жестко прессуют уже длительное время. Ее и Полину Шарендо-Панасюк вызывали на «беседу» к начальнику колонии.

Катя очень чуткая. И на нее оказывается моральное давление со стороны маргинальных личностей. Кате запрещали даже подходить к политическим. А если удавалось ей перекинуться с нами словами, было видно, что она старается изо всех сил все это выносить. Катя сейчас вернулась в колонию с дополнительным сроком. Ее перевели в отряд получше, но на фабрике ей запретили даже смотреть на политических. Катя сильно настрадалась, но очень достойно проходит этот путь, как бы тяжело ей не было».

Напомним, что политзаключенная и активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк, которая находится в колонии №24 для рецидивисток (Гомельская область, г.п. Заречье), недавно была помещена в помещение камерного типа (ПКТ). За предыдущие четыре месяца заключения в колонии активистка «Европейской Беларуси» 80 суток провела в ШИЗО (штрафной изолятор).

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