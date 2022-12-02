В Беларуси дорожает мобильная связь 2.12.2022, 19:15

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Сразу несколько мобильных операторов заявило о повышении стоимости услуг.

Мобильный оператор life:) с 28 ноября повысил тарифы на некоторые услуги.

К примеру, с 28 ноября подняли абонентскую плату на 1 рубль на тарифах «Бесконечный», «Бесконечный+» и «Бесконечный Pro». Оператор уточняет, что изменение цен не коснется акционной стоимости. На 60 копеек выросла стоимость тарифа «Старт», на 1,3 рубля — «Умные вещи» подорожают на 1,3 рубля, а «Стоо» -на 2 рубля.

«Сделали единую цену на дополнительный пакет интернета «Безлимит» на соцсети и мессенджеры — теперь пользователи всех тарифов могут подключить его за 4,5 рубля в месяц (+1 рубль)», — уточняет оператор.

Также выросла стоимость международных звонков, а также входящих звонков в роуминге.

Отметим, что с 12 декабря тарифы на некоторые услуги повысит мобильный оператор А1.

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