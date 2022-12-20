Политолог: Залужный отправил Лукашенко четкий сигнал 4 20.12.2022, 14:56

11,500

Валерий Залужный

Как только военные откажутся исполнять приказ диктатора, повторится 2020 год.

Экс-глава аппарата правительства Азербайджана, политолог Рамис Юнус на «24 канале» рассказал о реальных итогах встречи правителей России и Беларуси.

— Я думаю, та картинка, которую нам всем преподнесли, не имеет ничего общего с той реальной картиной, которая была причиной данного визита. Здесь нужно принять во внимание и то огромное значение, которое имеет сегодня война, и состав российской делегации.

Если судить о том, что дали в публичную плоскость, непонятно, что там делала вся команда, весь ближний круг Путина, включая личных помощников?

Конечно, в реальности все совершенно по-другому. Основной целью визита было прозондировать возможные варианты, чтобы в определенный момент окончательно склонить или заставить Лукашенко (вступить в войну).

На самом деле, для Путина не составляет труда сместить Лукашенко, но он понимает, что в этой ситуации может больше проиграть. Потому что второго такого Лукашенко он в Беларуси не найдет, а привезти кого-то из Москвы — не вариант.

Политолог подчеркивает, что, несмотря на то, что влияние Кремля на Беларусь за последние два года многократно усилилось, полностью завладеть белорусским обществом России не удалось.

— Возможности Путина на территории Беларуси за эти два года намного усилились. Лукашенко ему обязан всем и понимает это. Беларусь сегодня полностью оккупирована, это российский плацдарм.

Другое дело, что белорусы — это не россияне, они не так зомбированы. И Путин это прекрасно понимает, он это видел воочию два года назад.

То есть, Лукашенко не смог сделать с белорусами то, что сделал Путин с российским обществом за 22 года. Белорусский правитель старался, стремился, но не получилось — и два года назад мы это увидели.

А у Путина получилось, поэтому он может класть под Бахмутом штабелями тысячи своих солдат, порядка ста тысяч уже погибли. Сегодня эксперты говорят о том, что он готов положить 300 тысяч человек в этой войне. И эти данные есть в информационном пространстве России, и, казалось бы, мобилизованные и потенциальные мобилизованные, вообще россияне могли бы это прочитать.

Но мы не видим в России того, что видели два года назад в Беларуси. Есть элементы кризиса, особенно на Северном Кавказе, напряжение пошло, бегство из страны было, что еще будет в случае объявления дополнительной мобилизации (а она обязательно будет), мы увидим в ближайшее время.

Что касается плацдарма, которым является Беларусь, Путин понимает, что информационную игру, которая велась с этой территорией, пора переводить в предметную плоскость. Но на что он рассчитывает, я не знаю, — размышляет Юнус.

Как и абсолютное большинство экспертов, он уверен, что вступление в войну для Лукашенко, на котором настаивает его союзник, чревато самыми катастрофическими последствиями.

— Накануне генерал Залужный в интервью отправил четкий месседж, в отношении Лукашенко там говорилось примерно так: ты не Россия, ты не Путин, и у тебя нет таких возможностей, ты видел, что мы сделали с россиянами 10 месяцев назад, подумай лично о своей судьбе, пусть подумают твои генералы и солдаты.

Повторюсь, белорусское общество в массе своей не так зомбировано, как российское, и при первом намеке на то, что кто-то из генералов откажется подчиняться, как это было во время ГКЧП, моментально повторится все, что было два года назад.

Путину в условиях этой войны такая неконтролируемая ситуация не нужна на плацдарме, с которым он связывает большие планы. Поэтому он вынужден считаться с капризами Лукашенко.

Но ему хочется всеми правдами-неправдами подвести того к участию в войне — и экономическими преференциями, и угрозами всякими, в том числе личного порядка. Удастся ему или не удастся, не известно, но то, что именно это было лейтмотивом визита, однозначно.

Такой вывод сделать не сложно, если учесть, что Путин последние три года не летал в Беларусь, к нему много раз ездил Лукашенко. И тут вдруг он собрал весь свой ближний круг и полетел! Да, с одной стороны, чтобы показать, я тебе настолько доверяю, что мы приехали все, «на поклон», что тебе нужно, чтобы ты согласился.

Но, с другой стороны, мы готовы сделать это и не по-хорошему, если ты будешь ерепениться. Какие контраргументы привел Лукашенко, мы узнаем в ближайшее время. До этого он показывал чудеса эквилибристики в отношениях с Кремлем, — напомнил политолог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».