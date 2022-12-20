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В России взорвался газопровод, который идет из Сибири в Европу

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  • 20.12.2022, 15:39
  • 6,054
В России взорвался газопровод, который идет из Сибири в Европу

Появилось видео огромного факела.

В Чувашии произошел взрыв и начался мощный пожар на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород.

Как сообщает «Медуза», взрывпроизошел на газопроводе между селом Калинино и деревней Ямбахтино Вурнарского района Чувашии.

Российские власти утверждают, что произошла утечка газа.

Стоит отметить, что по этой транспортной артерии газ идет из Западной Сибири в Европу. Газопровод пересекает российско-украинскую границу в районе ГИС «Суджа» в Курской области. С него также идут ответвления на «Турецкий поток» и в Среднюю Азию.

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