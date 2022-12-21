«Пока удалось сохранить бизнес, но на грани выживания» 21.12.2022, 14:08

Белорусские грузоперевозчики рассказали, как пережили этот год.

В этом году отлаженные схемы и логистические цепочки в сфере грузоперевозок разрушились одна за другой. Новые строятся спешно, но не так быстро, как хотелось бы. Как с такими переменами справились белорусские игроки рынка? У перевозчиков и грузоотправителей из Беларуси спросили, как они пережили этот год. И вот что показали результаты.

Опрос среди своих пользователей провела международная биржа автомобильных грузоперевозок ATI.SU, передает Onliner.by.

«Сначала было тяжело, но к концу года дела стали налаживаться. Я приспособился к ситуации» — такой вариант выбрали 42% принявших участие в опросе пользователей. Еще 8% отметили, что «сохранили бизнес (работу) и стабильный доход».

Многие респонденты (46%) настроены менее позитивно и рассматривают вариант смены сферы деятельности: «Пока удалось сохранить бизнес (работу), но на грани выживания. Возможно, скоро уйду из бизнеса». Еще 4% не справились с кризисом: «Это крах. Уже перешел в другую сферу». За вариант «Открыл перспективы, смог развить бизнес и увеличить доход» не проголосовал никто.

— Можно заметить, что те, кому удалось подстроиться под новые реалии, и те, кому не очень, разделились поровну, — отмечает директор компании представителя биржи Татьяна Солдатенко. — Год действительно выдался непростым, сохранение бизнеса и уровня дохода на стабильном уровне можно уже считать успешным результатом. Потребовалась кардинальная перестройка логистических процессов, и важнейшую роль в этом сыграли среднеазиатские республики и страны Закавказья. В выигрыше оказались те компании, которые смогли выстроить работу на этих маршрутах.

Новые направления и схемы доставки грузов, благодаря которым продолжение перевозок стало возможным, связаны именно с этими регионами. В 2022 году рост спроса на перевозки в некоторые страны — Казахстан, Турция, Грузия, Армения — увеличился кратно. И, по словам экспертов, это не предел, однако еще большему росту грузопотока со странами Средней Азии и Закавказья препятствуют локальные логистические проблемы.

— Речь и о низком уровне придорожной инфраструктуры и сервиса, и о сложностях с документооборотом и оплатой, — таков вывод аналитиков. — Надо понимать, что это не тот уровень логистики, к которому привыкли белорусские компании, для которых долгое время основным направлением в работе были страны Евросоюза. В то же время страны Средней Азии и Закавказья заявили о серьезных намерениях упрочить свое положение на арене мировой логистики, пообещали оперативно решать возникшие проблемы.

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