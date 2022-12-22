В Донецке ранили экс-главу «Роскосмоса» Рогозина 40 22.12.2022, 8:09

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Дмитрий Рогозин

Он праздновал день рождения в местном ресторане «Шеш-Беш».

В Донецке обстрелян ресторан «Шеш-Беш», в котором праздновал День рождения бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. В обстреле города российские пропагандисты уже обвинили ВСУ.

О ранении Рогозина сообщает российское издание ТАСС.

«На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой в последние проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович (Рогозин, - ред.) получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет», - сказал агентству собеседник.

«Ранен в спину. Буду жить. Осколок в сантиметре от позвоночника», – прокомментировал Рогозин инцидент российскому RT.

В то же время, по данным BAZA, в результате взрыва Рогозин получил осколочные ранения и других частей тела.

«Бывший глава «Роскосмоса» получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра. По уточненным данным, всего во время обстрела ресторана погибли 2 человека, еще 5 ранены», – говорится в сообщении.

В частности, как сообщают в местных Telegram-каналах, ранен и так называемый «премьер-министр ДНР» Виталий Хоценко, который был приглашен в качестве гостя. Он отказался от госпитализации после оказания первой помощи, его охранник погиб.

В общей сложности, кроме Хоценко, ранены еще шестеро человек, включая официанта ресторана, музыканта и мангальщика. Два человека - погибли (один из них - охранник Хоценко).

Российские СМИ уже нашли «виновных» в обстреле - ВСУ. Якобы, «удар носил явно целенаправленный характер» и якобы производился из самоходной артиллерийской установки CAESAR.

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