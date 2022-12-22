Горит российский авианосец «Адмирал Кузнецов» 36 22.12.2022, 12:19

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(Обновлено) Корабль находится в доке на ремонте.

В Мурманске горит российский авианосец «Адмирал Кузнецов». Корабль находится в доке на ремонте.

«Пострадавших нет, эвакуированы 20 человек», — сообщают росСМИ.

Как писал сайт Charter97.org, это не единственное ЧП на единственном в РФ авианосце. В декабре 2019 года корабль также горел в доке Мурманска.

Издание Popular Mechanics признало «Адмирал Кузнецов» «проклятым» и дряхлым.

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