Горит российский авианосец «Адмирал Кузнецов»36
- 22.12.2022, 12:19
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(Обновлено) Корабль находится в доке на ремонте.
В Мурманске горит российский авианосец «Адмирал Кузнецов». Корабль находится в доке на ремонте.
«Пострадавших нет, эвакуированы 20 человек», — сообщают росСМИ.
Как писал сайт Charter97.org, это не единственное ЧП на единственном в РФ авианосце. В декабре 2019 года корабль также горел в доке Мурманска.
Издание Popular Mechanics признало «Адмирал Кузнецов» «проклятым» и дряхлым.