Борисовчане неделями не могут по выходным уехать из Минска на последней маршрутке 27.12.2022, 22:17

10−15 человек остаются за бортом.

Жители Борисова жалуются, что дорога домой из Минска в пятницу и выходные превратилась для них в настоящий квест: уже не первую неделю все желающие попросту не могут вместиться в последнюю вечернюю маршрутку из столицы. В паблике «Твой Борисов» комментаторы предлагают друг другу обращаться на автовокзал или добираться на электричке.

Масштаб проблемы (то есть очереди на последний рейс по маршруту Минск — Борисов) продемонстрировал один из пассажиров, выложивший фото с подписью: «Последняя маршрутка в 22.42 из Минска в Борисов. Уже четвертый день подряд (и каждую пятницу, субботу, воскресенье) 10−15 человек остаются за бортом».

Судя по снимку, такая очередь собирается в районе станции метро «Восток» возле Национальной библиотеки. Борисовчанин задался вопросом, «куда можно обратиться или пожаловаться, чтобы они поменяли маршрутку с большим автобусом местами, чтобы все могли вернуться домой».

В комментариях ему советуют купить машину, приходить на остановку раньше, ехать на такси, садиться на маршрутку на автовокзале, где меньше людей, или добираться в Борисов на электричке: «Но учитывайте, что электрички тоже хорошо порезали, было штук 18, сейчас их около 14−15, и это ощущается».

Как предполагают некоторые пользователи, все дело в том, что единственный крупный автобус, который ходил из Минска в Борисов, 20 декабря попал в аварию, — «отсюда следствие, что 2−3 маршрутки забиваются раньше положенного».

Еще один совет — обратиться к организаторам рейсов с просьбой назначить на последний рейс автобус побольше. Например, в «Миноблпассажиртранс», который отвечает за пассажирские перевозки по Минской области.

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