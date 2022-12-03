Житель Гомеля украл в магазине бутылку виски, чтобы «кормить маленького ребенка» 2 3.12.2022, 14:26

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Как именно в этом поможет дорогой алкоголь, мужчина объяснить не смог.

Безработный житель Гомеля пришел в магазин и украл бутылку виски, которую спрятал в рюкзак. Затем мужчина набрал еще и продуктов, которые положил в рюкзак и в карманы, пишут «Гомельские ведомости».

Когда вор проходил мимо касс, продавец предложила ему расплатиться за товар. На это мужчина ответил, что у него нет денег. Когда вора попытались задержать, он бросил часть продуктов на пол, оттолкнул продавца и попытался убежать.

Житель Гомеля смог выбежать на улицу, но скрыться ему не удалось. Злоумышленника догнали, а украденный товар вернули на полки.

Суммарная стоимость украденных продуктов составила 170 рублей. Гомельчанин заявил, что ему нужно кормить ребенка, поэтому решился на такой поступок. Зачем ребенку бутылка виски — мужчина объяснить не смог.

До суда он находится под подпиской о невыезде, но молодому отцу может грозить до шести лет лишения свободы.

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