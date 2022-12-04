Генерал Бен Ходжес: Украинские войска затягивают петлю вокруг Крыма

Генерал Бен Ходжес: Украинские войска затягивают петлю вокруг Крыма2
- 4.12.2022, 9:40
- 9,190
Вся российская логистика попала в «огневой мешок» благодаря HIMARS.
Вооруженные силы Украины затягивают петлю вокруг Крыма. Линия снабжения от Ростовской области через Мариуполь и Бердянск уже частично простреливается HIMARS. Об этом заявил бывший командующий войск США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес, сообщает New Debate.
Как отметил Ходжес, украинские защитники имеют огромное преимущество на фронте, поскольку из-за недавнего освобождения Херсона в радиусе действия HIMARS и другой высокоточной артиллерии оказались оба берега Днепра. Но важнее то, что вся российская логистика оказалась в зоне досягаемости снарядов HIMARS. Теперь захватчикам будет очень проблематично пополнять свои запасы техники, топлива и боеприпасов в Крыму через наземный маршрут вдоль Азовского моря.
«Это очень важный шаг, чтобы затянуть петлю вокруг Крыма. Контрнаступление ВСУ в районе Херсона – это правое крыло. Усилия, которые начались в начале сентября в Харьковской области и продолжаются в направлении Донецка, Луганска и Мариуполя, – это левое», - пояснил генерал.
По словам эксперта, именно эти две контрнаступательные группировки ВСУ в скором будущем сомкнутся в Крыму.
Ходжес подчеркнул, что у россиян сейчас есть только две линии снабжения, которые ведут в Крым. Первая – это Крымский мост, который очень сильно поврежден. А вторая линия снабжения тянется от Ростовской области через Мариуполь и Бердянск. Этот район уже сейчас частично находится в радиусе действия HIMARS.
«Единственным возможным способом доставить или вывезти что-то из Крыма скоро будут корабли, которые, конечно, уязвимы», - резюмировал эксперт.