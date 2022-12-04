Украинские противотанкисты мастерски уничтожают врага из «Стугны» 4.12.2022, 11:51

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Фото: Telegram Бригады Богуна

Появились зрелищные кадры с передовой.

Украинские воины рассказали об особенностях использования на передовой отечественного противотанкового ракетного комплекса «Стугна». На войне с российскими захватчиками с этим оружием работает в частности 1-я отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна Сухопутных войск ВС Украины.

На их Telegram-канале 4 декабря появились свежие фото ПТРК на поле боя. «Быть противотанкистом нелегкое дело», – отметили украинские защитники.

Фото: Telegram Бригады Богуна

Расчет «Стугны» должен выйти на позицию незамеченным, потому что оккупанты охотятся за ним. Само оборудование очень тяжелое – суммарно вместе с одной ракетой весит около 104 килограмм. Сам боеприпас весит 30 килограмм, и он не может быть один. Все это нужно дотянуть на определенную точку, чтобы там подготовится к выстрелу.

«Не забываем, что враг не должен знать, где они – это не пехота, они цель номер один, их боится любая тяжелая техника», – подчеркнули в бригаде.

Дальше воины работают по ситуации. Они могут вести наблюдение несколько дней либо же сразу стрелять по объектам захватчиков.

«Стугна» способна уничтожать врага на расстоянии до 5 километров. «И делает это хорошо», – сказано в сообщении.

Фото: Telegram Бригады Богуна

На счету у ПТРК из бригады Богуна более десятка подбитой техники. «Они мастера создавать шашлык из вражеской техники и экипажа», – подытожила пресс-служба.

ПТРК «Стугна-П» был принят на вооружение Министерством обороны Украины 12 апреля 2011 года.

Это оружие может уничтожать танки и другие бронированные цели, в том числе оснащенные современными средствами динамической защиты. Также может использоваться против зависших над землей вертолетов.

Фото: Telegram Бригады Богуна

Фото: Telegram Бригады Богуна

Фото: Telegram Бригады Богуна

Фото: Telegram Бригады Богуна

Фото: Telegram Бригады Богуна

Фото: Telegram Бригады Богуна

Фото: Telegram Бригады Богуна