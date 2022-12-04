«Белый билет» для диктатора 2 Артем Черников

4.12.2022, 16:59

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В Беларуси крайне мало идиотов, готовых идти умирать по прихоти двух старых психопатов.

Любые начинания диктатора и верных ему псов обречены заканчиваться одинаково плохо. Цитируя самого Лукашенко: «Только я взялся за яйца, как сразу масло пропало». Так сейчас происходит и в мобилизационном кейсе Беларуси. Опустились до того, что отказались от повесток и просто расклеивают объявления с призывом явиться в военкомат. Только вот знающие законы люди прекрасно понимают, что официальным вызовом является только личное вручение повестки. К слову, даже уточнять данные по телефону работники военкомата не имеют права, поскольку никто не обязан предоставлять приватную информацию неизвестно кому.

Непонятна причина такого халатного отношения к серьезному для лукашистов делу. Власти намерено срывают план, создавая лишь видимость проведения необходимых мероприятий для Путина, или просто бездарное руководство снова «лажает».

Белорусы тем временем, не стесняясь, смеются над работниками военкоматов. Один знакомый из Гомеля рассказал мне о недавнем звонке. Судя по голосу, молодая девушка позвонила, чтобы уточнить его данные. Его ответ заставил засмеяться даже сотрудницу: «Спасибо, меня не интересует сетевой маркетинг». А брестчанин, осознавая, кто ему звонит, после вопросов о его размерах, решил уточнить какой марки одежду они предлагают.

И действительно, вся кампания белорусского призыва больше напоминает промоушен какого-нибудь дешевого продукта, чем мобилизационный план. По крайней мере, схема идентична: холодный прозвон базы - приглашение на встречу - выдача стартового пакета и работа на того, кто вверху пирамиды.

Радует то, что в Беларуси крайне мало идиотов, готовых идти умирать по прихоти двух старых психопатов. Мужчины призывного возраста знают свои права и требуют у лукашистов выполнять законы, написанные ими же. Хочешь уточнить данные - шли повестку. И даже по повестке человек имеет право не явиться по огромному ряду причин. Что, собственно говоря, белорусы и делают.

Пока обзвоны и мольбы прийти в военкомат распространяются только на Гомельскую и Брестскую области. И, внимание, сроки, в которые они собираются закончить - всего лишь до конца декабря, что крайне мало. Диктатор, зная, что вступление в войну окончательно прикончит его, пытается получить абстрактный «белый билет», притворяясь дурачком. Достаточно предоставить «бункерному» отчет о том, что работа ведется, может, забудет и отвалит. Ну, а если Путин настоит на введении войск в Украину, мобилизованные и действующие военные уже давно сохранили себе контакты, которые помогают правильно и без вреда для себя сдаться в плен.

Все это уже сейчас выглядит как очередное поражение. Властям не хватает кадровых и финансовых ресурсов ни на что. Отправив ресурсы на войну, Лукашенко потеряет хватку в борьбе с оппозицией, а если не отправит - его устранит лично Путин.

Слава Украине! Жыве Беларусь!

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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