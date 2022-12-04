Чиновники не отказались от планов обложить новым налогом «тунеядцев» 4.12.2022, 21:28

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Также лукашисты хотят повысить консульский сбор за многие услуги.

В обнародованном проекте изменений в Налоговый кодекс по-прежнему содержатся планы по вводу нового налога для «тунеядцев», а также повышению консульского сбора за многие услуги. Ранее мы писали про эти возможные новшества, однако теперь, после официального обнародования этих планов, повысилась вероятность их введения. Сначала их должны в двух чтениях утвердить депутаты, затем — Совет Республики, после чего документ отдадут на подпись Александру Лукашенко, пишет «Зеркало».

Какой налог хотят ввести для «тунеядцев»

Чиновники придумали очередные изменения для «тунеядцев», на этот раз — налоговые. Так, налоговики хотят по-новому проверять доходы и расходы трудоспособного населения, которое не занято в экономике.

Налоговики хотят по-новому проводить камеральные проверки соответствия расходов доходам физлиц, которые как минимум пять лет непрерывно числятся незанятыми в экономике, а также включены в базу «тунеядцев». Проще говоря, речь про тех, кто по данным чиновников официально не работал больше пяти лет и не участвовал в финансировании расходов государства. Именно для этих людей хотят ввести изменение, которое касается проверок по соответствию доходов и расходов.

Для таких «тунеядцев» чиновники хотят при проверке их доходов и расходов не включать в денежные поступления подаренные средства, полученные займы, а также переданные на хранение деньги.

Исключение планируют сделать для таких доходов, которые были получены от родственников, в том числе родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, бабушек и дедушек. Но такие доходы не должны быть связаны с предпринимательской деятельностью. Но и здесь хотят прописать ограничение. Общая сумма таких денежных поступлений от родственников не должна превышать 100 базовых величин (на сегодня это 3200 рублей) в течение года, в противном случае придется заплатить подоходный налог в 10%. Этот сбор будут брать с суммы превышения.

Заплатить налог нужно будет в течение 30 дней после получения извещения.

Из проекта изменений в Налоговый кодекс остается неясным, будут ли возвращать уплаченный налог при возврате денег родственникам. Если да, то здесь у налоговиков может возникнуть новый вопрос — откуда появились деньги на возврат.

Как планируют повысить консульский сбор

К примеру, ставку за рассмотрение заявления о выходе из гражданства Беларуси хотят поднять до 400 евро (сейчас — 250 евро).

За выдачу или обмен паспорта постоянно проживающему за границей белорусу сейчас нужно заплатить 40 евро, если обращаться в наши дипломатические представительства или консульства за границей. Чиновники намерены поднять эту ставку до 50 евро. Если речь об обмене паспорта проживающему в Беларуси через диппредставительство, то ставку хотят оставить на прежнем уровне — 100 евро. Речь о тех, по всей видимости, кто проживает за границей без ПМЖ, а, к примеру, по национальной визе.

Плату за регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства, планируют поднять до 100 евро, а расторжения — 200 евро. Сейчас — по 50 евро.

Чиновники также заметно хотят поднять ставку за регистрацию перемены фамилии, собственного имени и отчества, включая выдачу свидетельства — до 200 евро. Сейчас — 70 евро.

За проставление апостиля на официальном документе в дипломатических представительствах и консульствах хотят взимать 50 евро вместо нынешних 35.

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