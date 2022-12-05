Брестского психиатра задержали за оскорбление Лукашенко

Брестского психиатра задержали за оскорбление Лукашенко5
- 5.12.2022, 22:21
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Психиатр поставил диктатору диагноз?
В Бресте силовики задержали нарколога-психиатра Максима Зайцева — заведующего отделением Брестского областного наркологического диспансера.
Об этом передает правозащитный центр «Весна» со ссылкой на силовиков.
Сообщается, будто мужчина оставил комментарии о Лукашенко и председателе Брестского горисполкома Александре Рогачуке. Силовики заявляют, что на Зайцева возбудили уголовное дело по статьям 368 и 369 УК (оскорбление Лукашенко и оскорбление представителя власти).