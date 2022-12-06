Bild: Могла ли Украина убить Путина на Крымском мосту 4 6.12.2022, 14:56

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Резкий материал в самом популярном издании Германии.

Самое популярное издание Германии — таблоид Bild — задается вопросом: «Могла ли Украина убить Путина на Крымском мосту?»

Как утверждают российские медиа, Владимир Путин посетил Крымский мост.

Сообщается, что на опубликованном в СМИ видео запечатлен президент России, на автомобиле проезжающий по Крымскому мосту: он сидит за рулем автомобиля с логотипом Mercedes на руле. Кроме того, публикуется фото, где Путин в зимней куртке стоит на мосту.

По сообщениям российских государственных СМИ, Путин посетил мост, чтобы узнать о состоянии ремонтных работ и наземных поставок в Крым. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: «На фоне продолжающихся угроз, официально озвучиваемых из Киева, о возможных новых атаках против Крымского моста и сопутствующих объектов инфраструктуры Путин акцентировал важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России».

Многие подвергают сомнению реальность продемонстрированных кадров, в том числе советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, он опубликовал видео с комментарием: «Как вы думаете, он действительно был там?».

Также немецкое издание задается вопросом: Могла ли Украина убить Путина на Крымском мосту? Эксперты, опрошенные изданием, считают, что нет. Так как Запад не передает Украине оружие, способное сделать это.

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