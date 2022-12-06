В довоенном доме в центре Минска продается квартира со странной ванной-бассейном 1 6.12.2022, 18:19

1,660

Дом был построен в 1936-ом году.

Этот пятиэтажный дом напротив Большого театр оперы и балета был построен в 1936 году. Первоначально квартиры в доме на пересечении улиц Богдановича и Сторожевской получали красные командиры и номенклатурные работники. Сегодня дом знаменит не только своей историей, но и необычными архитектурными решениями. Сейчас здесь продается трешка с необычной ванной-бассейном. Realt рассказывает про дом и квартиру подробнее.

Во время войны с элитным домом произошла трагедия − в постройку попала бомба, от которой погибло больше 100 человек. Однако уже в 1947 году здание восстановили пленные немцы. Квартиры в отреставрированном доме снова раздали представителям минской элиты — руководителям предприятий, работникам культуры.

В здании изначально было пять подъездов, четыре из них заселяли представители номенклатуры, а пятый — прислуга: шоферы и домработницы, обслуживавшие номенклатуру. Из-за этого в подъездах — разные планировки квартир. В элитных «парадных» можно найти просторные трех- и четырехкомнатные квартиры, а в подъезде «для прислуги» − только небольшие двушки.

Еще одна «достопримечательность» дома — мини-бассейны в каждой квартире. Как говорят, при строительстве здания проектировщики не смогли найти чугунные ванны, поэтому решили сделать «купальни» основательными − из цемента и железобетонных балок, утопив конструкцию в пол.

В итоге, в каждой квартире появились свои мини-бассейны. Для того чтобы спуститься в ванную, здесь предусмотрена специальная ступенька. Правда, так как этажом выше находится точно такая же конструкция, сверху провисает «бассейн» соседа.

Изначально ванны не были обложены плиткой. Это было сделано только во время капремонта в 70-х годах. Говорят, пользоваться такими бассейнами удобно − только воду набирать приходится долго.

Сейчас в доме, который является историко-культурной ценностью, продается одна квартира.

На продажу выставлена, к примеру, трехкомнатная квартира площадью 74 квадратных метра.

Располагается жилье на четвертом этаже. В квартире — неплохой ремонт, высокие потолки и большие окна. Мини-бассейн здесь также присутствует!

Стоимость трешки рядом с Немигой, Троицким предместьем и набережной Свислочи — 150 тысяч долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».