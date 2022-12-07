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В Курской области РФ началась паника из-за слухов о вторжении ВСУ

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  • 7.12.2022, 9:13
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В Курской области РФ началась паника из-за слухов о вторжении ВСУ

Губернатор начал создавать «народные дружины».

В России распространяются слухи о якобы возможном вторжении украинских войск на территорию Курской области, и на приграничных районах возводят укрепления.

Об этом 7 декабря сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Противник продолжает нести потери. Растет число погибших оккупантов среди мобилизованных Курской области, о чем свидетельствуют местные средства массовой информации. Кроме того, из-за информации о человеческих потерях, войну в Украине все меньше поддерживает молодое поколение россиян», - рассказали в ведомстве.

Также в украинском Генштабе добавили, в российском городе Курск и области распространяются слухи о возможном вторжении ВСУ.

«В этой связи продолжается фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных с Украиной районах», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в российской Курской области начали формировать народную дружину. Кроме того, в соседней Белгородской области губернатор объявил о начале подготовки и формировании «отрядов территориальной обороны или самообороны».

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