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В Украине ликвидирован очередной оккупант с высоким званием

  • 7.12.2022, 13:47
В Украине ликвидирован очередной оккупант с высоким званием
Гаджикурбан Магомедович Магомедов

Он успел повоевать в Чечне и Сирии.

В Украине ликвидирован очередной оккупант с высоким офицерским званием. В этот раз 47-летний подполковник Гаджикурбан Магомедович Магомедов - начальник штаба (заместитель командира) 227-й артиллерийской бригады (пункт постоянной дислокации в Майкопе, Адыгея) 49-й общевойсковой армии южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщил блоггер и украинский патриот из оккупированного Донбасса «Necro Mancer», который отслеживает некрологи в российских средствах массовой информации и социальных сетях. 

Магомедов был убит тринадцатого сентября в районе Новой Каховки, где руководил артиллерийской бригадой – в полдень в машину, в которой он ехал, попали две ракеты Вооруженных сил Украины. Похоронили его 17 сентября на кладбище города Дагестанские Огни. 

До вторжения в Украину Магомедов убивал людей в Чечне и Сирии.

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