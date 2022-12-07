В Украине ликвидирован очередной оккупант с высоким званием 7.12.2022, 13:47

Гаджикурбан Магомедович Магомедов

Он успел повоевать в Чечне и Сирии.

В Украине ликвидирован очередной оккупант с высоким офицерским званием. В этот раз 47-летний подполковник Гаджикурбан Магомедович Магомедов - начальник штаба (заместитель командира) 227-й артиллерийской бригады (пункт постоянной дислокации в Майкопе, Адыгея) 49-й общевойсковой армии южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщил блоггер и украинский патриот из оккупированного Донбасса «Necro Mancer», который отслеживает некрологи в российских средствах массовой информации и социальных сетях.

Магомедов был убит тринадцатого сентября в районе Новой Каховки, где руководил артиллерийской бригадой – в полдень в машину, в которой он ехал, попали две ракеты Вооруженных сил Украины. Похоронили его 17 сентября на кладбище города Дагестанские Огни.

До вторжения в Украину Магомедов убивал людей в Чечне и Сирии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».