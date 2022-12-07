В Барановичском районе в водоеме нашли вмерзшие в лед сапоги 3 7.12.2022, 21:30

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Рыбака найти не удалось.

В барановичском водоеме в Боровцах нашли вмерзшие в лед сапоги и рыболовные снасти у разлома на льду. Сообщение о находке поступило вчера утром. На поиски рыбака отправились водолазы Барановичской спасательный станции ОСВОД.

Найти его не удалось, предположительно, он выбрался самостоятельно и покинул место происшествия. Местные жители говорят, что видели это ведро с пятницы, сообщает барановичское ОСВОД.

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