«Разбрасывал по классу гречку и бил Артура кедом по голове» 8.12.2022, 14:29

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Что учителя писали в дневниках белорусам, которые выросли в успешных людей.

Сайт onliner.by продолжает «расконсервацию» школьных дневников и дисциплинарных нарушений. Когда-то педагоги предсказывали, что обладатели этих «неудов» будут валяться под забором, но просчитались. Хулиганы стали уважаемыми людьми и делятся запасами.

С дружками маскировал джин-тоник

Артем показал любимую запись за пятый класс. К ней есть история. Повторять запрещено.

«К 14 февраля или еще к чему-то организовали школьную дискотеку. Проходила она не в школе, у нас собралась компашка из пяти человек, кто-то предложил купить джин-тоник. А чтобы не спалиться, решили залить эту жидкость в бутылку от газировки. Что мы и сделали перед дискотекой в каком-то подъезде. На самой дискотеке спокойно распивали нашу «газировку». Все прошло гладко, после танцев разошлись по домам.

А вот после выходных я понял: что-то пошло не так. До сих пор помню, как, ничего не подозревая, иду по школе, а навстречу с классного часа (который я прогулял): «У-у, тебе капец…» У кабинета — классная с криками: «Ты что, охренел? Давай дневник!» И стала что-то строчить. Только из записи я и понял, в чем дело. Потом отвела меня к завучу, там устроили допрос, грозились поставить на учет. В общем, всю вину повесили на меня. Благо все обошлось.

Как она узнала про нашу „газировку“ — до сих пор загадка. Думаю, сдал кто-то из девчонок, которым мы похвастались. Родители были, конечно. Посетили школу, провели беседу. Уже позже с подколкой вспоминали этот залет».

Судьба кавээнщика

Претензии к Илье связаны в основном с его увлечением: веселится сам и веселит весь класс.

Разбрасывал гречку и «набiў Артура кедам па галаве»

Виталий вспоминает, что проблем с успеваемостью не было, а вот с поведением, судя по дневнику за четвертый класс, — беда.

«Набiў Артура кедам па галаве», «Порвал сумку», «Б’е дзяцей», «Разбрасывал по классу гречневую кашу», «Выстриг Вадиму волосы»... Надеемся, теперь он немного сдерживается.

Их нравы

Напоследок — коротко о нравах некоторых современных племянников. Читательница Мария гордится хлопцем! Ему будет что рассказать внукам. Вот как выглядит его первая запись:

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