Шел пешком: Лукашенко опозорился на саммите ЕАЭС в Бишкеке

Шел пешком: Лукашенко опозорился на саммите ЕАЭС в Бишкеке10
- 9.12.2022, 14:10
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Диктатор заявил, что у него не завелся «Мерседес».
Лукашенко опозорился перед участниками саммита ЕАЭС в Бишкеке. Диктатор опоздал на саммит и выдал очередную порцию бреда, почему это произошло. Свое опоздание Лукашенко «оправдал» тем, что «у него не завелся «Мерседес».
Видео с жалкими оправданиями диктатора появилось в соцсетях.
«Я не опоздал? Мерседесы слабые, не заводятся. Я пешком пришел», - заявил Лукашенко на встрече с главой Кыргызстана.