Шел пешком: Лукашенко опозорился на саммите ЕАЭС в Бишкеке 10 9.12.2022, 14:10

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Диктатор заявил, что у него не завелся «Мерседес».

Лукашенко опозорился перед участниками саммита ЕАЭС в Бишкеке. Диктатор опоздал на саммит и выдал очередную порцию бреда, почему это произошло. Свое опоздание Лукашенко «оправдал» тем, что «у него не завелся «Мерседес».

Видео с жалкими оправданиями диктатора появилось в соцсетях.

«Я не опоздал? Мерседесы слабые, не заводятся. Я пешком пришел», - заявил Лукашенко на встрече с главой Кыргызстана.

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