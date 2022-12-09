Третья уникальная операция: куда ударят ВСУ после Харькова и Херсона 9.12.2022, 15:32

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Изменения на этом участке фронта происходят каждый час.

На Бахмутском направлении ситуация остается очень напряженной, но у украинских военных есть предпосылки для осуществления третьей, после Харьковской и Херсонской, уникальной наступательной операции.

Об этом в эфире «Апостроф TV» заявил военный эксперт Петр Черник.

«На Бахмутском направлении враг будет давить до тех пор, пока будут ресурсы. На эту минуту мы отбиваем все атаки. Но Бахмут превращается во второй Северодонецк, который был разрушен до фундамента. Когда дойдет до той точки, что там действительно будет не за что зацепиться, возможно, будет какое-то тактическое отступление. А, может, и не будет, потому что в направлении Сватово-Кременная для нас складываются очень хорошие оперативные предпосылки, и если мы сумеем там организовать свою оперативную дугу и выйти на следующее оперативное пространство, тогда уже для московитов будет трудно под тем же Бахмутом», – объясняет он.

По его словам, сейчас изменения на поле боя происходят каждый час и разгадать, какая будет дальнейшая динамика, почти невозможно. Но сейчас стратегическая инициатива в руках украинских военных.

«Уверен, что после блестящей Харьковской операции, не менее блестящей Херсонской операции, в обязательном порядке сложится какая-то третья. Выигрышные стратегии не повторяются и третья операция тоже будет уникальной. Она будет, но здесь вопрос времени и обстоятельств», – сказал Черник.

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