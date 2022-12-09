Адвоката Марии Колесниковой и Эдуарда Бабарико лишили лицензии
- 9.12.2022, 18:49
Владимира Пыльченко исключили из совета Минской городской коллегии адвокатов.
Совет Минской городской коллегии адвокатов принял решение об исключении из своего состава адвоката Владимира Пыльченко. Об этом сообщил 9 декабря телеграм-канал штаба Виктора Бабарико.
Это означает, что он больше не может осуществлять адвокатскую деятельность, в том числе подавать жалобы на незаконные действия должностных лиц, посещать политзаключенных Марию Колесникову и Эдуарда Бабарико в колонии, участвовать в заседаниях.