Адвоката Марии Колесниковой и Эдуарда Бабарико лишили лицензии 9.12.2022, 18:49

Владимир Пыльченко

Владимира Пыльченко исключили из совета Минской городской коллегии адвокатов.

Совет Минской городской коллегии адвокатов принял решение об исключении из своего состава адвоката Владимира Пыльченко. Об этом сообщил 9 декабря телеграм-канал штаба Виктора Бабарико.

Это означает, что он больше не может осуществлять адвокатскую деятельность, в том числе подавать жалобы на незаконные действия должностных лиц, посещать политзаключенных Марию Колесникову и Эдуарда Бабарико в колонии, участвовать в заседаниях.

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