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Адвоката Марии Колесниковой и Эдуарда Бабарико лишили лицензии

  • 9.12.2022, 18:49
Адвоката Марии Колесниковой и Эдуарда Бабарико лишили лицензии
Владимир Пыльченко

Владимира Пыльченко исключили из совета Минской городской коллегии адвокатов.

Совет Минской городской коллегии адвокатов принял решение об исключении из своего состава адвоката Владимира Пыльченко. Об этом сообщил 9 декабря телеграм-канал штаба Виктора Бабарико.

Это означает, что он больше не может осуществлять адвокатскую деятельность, в том числе подавать жалобы на незаконные действия должностных лиц, посещать политзаключенных Марию Колесникову и Эдуарда Бабарико в колонии, участвовать в заседаниях.

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