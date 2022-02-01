Писательница Анна Северинец зачитала рэп на белорусском языке 1 1.02.2022, 10:54

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Анна Северинец

Ей подпевали школьница и студент.

Писательница и преподаватель Анна Северинец выпустила свой первый рэп-трек под названием «Беларусіца». Клип опубликовали 1 февраля в YouTube-канале Baisan.

«Беларусіца» — это рэп-дебют Анны Северинец. Вместе с ней в записи участвовала школьница Альяна (Atesta) и студент Стефан. За аранжировку отвечал Алексей Павлович, а анимированный клип нарисовала визуальная художница под ником @mus4getes.

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