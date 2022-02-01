Ученые посчитали, сколько денег надо для счастья 5 1.02.2022, 22:51

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До определенной суммы счастье человека зависит от денег.

75 тыс. долларов в год - вот предельный доход, повышение которого уже никак не повлияет на ваше ощущение счастья и благополучия. Именно на этой цифре сходятся авторы целого ряда предыдущих исследований зависимости человеческого счастья от денег, пишет BBC.

Однако как выяснил автор нового исследования на эту вечную тему, доктор философии из Пенсильванского университета Мэтью Киллингсворт, чувство радости и удовольствия прогрессивно повышается вместе с ростом дохода, а вовсе не замирает на одном месте, когда ваш доход достиг заветной цифры.

Киллингсворт придумал новый подход к теме и решил посмотреть как доход влияет не на общее удовольствие, получаемое от жизни, а на ежедневные ощущения - ранее это почему-то никто не удосужился сделать.

Ученый проанализировал опросники, которые ежедневно заполняли более 33 тыс. работающих американцев в специальном мобильном приложении Track Your Happiness.

Сиюминутное состояние счастья определялось простым вопросом "как вы ощущаете себя в данную минуту?", на который можно было дать несколько вариантов ответов, от "очень хорошо" до "очень плохо". Такой метод повторов позволил вывести средние показатели ежедневного ощущения счастья среди опрошенных. Дополнительно примерно половина участников анкетирования должна была ответить еще на один вопрос: "насколько вы довольны своей жизнью в целом?" в диапазоне от "совершенно недоволен" до "чрезвычайно доволен".

И вот тут выяснилось, что люди с высоким доходом получали больше ежедневного удовольствия от жизни, причем после дохода в $75 тыс. удовольствие не тормозило (как считали авторы всех предыдущих исследований), а продолжало расти линейно в соответствии с ростом дохода.

По мнению Киллингворта, это связано с тем, что авторы прошлых исследований учитывали лишь дихотомические показатели благополучия, которые не оставляли места для выявления улучшений, выходящих за рамки заданных параметров.

На основе анализа полученных данных Киллиннгворт делает вывод, что связь между деньгами и счастьем может объясняться чувством контроля над своей жизнью, который тем выше, чем большими средствами располагает респондент.

Любопытно, что результаты исследования также говорят о том, что деньги сами по себе не обязательно делают их обладателя счастливее, скорее роль играет отношение респондента к финансовому вопросу.

Более того, если человек начинает приравнивать деньги к успеху, он, как правило, начинает терять удовольствие от жизни.

Киллингсворт говорит также, что ему не удалось обнаружить того порога, за которым деньги перестают ассоциироваться со счастьем, хотя "факторы, объединяющие удовольствие от жизни с доходом, скорее всего, сложны, многочисленны и не связаны между собой".

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