Два белорусских проекта вошли в топ-100 инновационных стартапов Европы 13.02.2022, 11:11

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Что о них известно?

Ведущая мэтчмейкинг-платформа для поиска партнеров для стартапов и инвесторов в Центральной и Восточной Европе Vestbee опубликовала Топ-100 инновационных стартапов Европы.

В рейтинг попали бизнесы, которые вошли в шорт-лист конкурс European Startup Challenge. Среди них два белорусских. Это проект GoodStyle и Lingvanex, пишет thinktanks.by.

GoodStyle — стартап, создавший виртуальную примерочную в формате приложения. Его создателем стала белорусская компания VIP IT. Компания работает над решениями в области искусственного интеллекта, которые позволят сделать онлайн-покупки более эффективными и менее затратными по времени.

Как это работает? Приложение Goodstyle позволяет получить представление о том, как та или иная вещь из каталогов интернет-магазинов будет выглядеть на покупателе, а также скомбинировать ее с другими товарами или даже уже имеющимися в гардеробе пользователя предметами.

Свой первый контракт стартап заключил с агрегатором местных брендов в Украине. Также партнёрами приложения являются Lamoda и Aliexpress. Суммарно приложение по состоянию на лето прошлого года насчитывало около 55 тысяч пользователей, а средний чек покупки составлял 180 долларов.

В ближайшее время стартап занимается привлечь инвестиций для развития. В компании говорят, что сейчас просто не успевают обслужить всех желающих партнеров.

Lingvanex — технологический стартап, который сосредоточен на обеспечении машинного перевода с использованием технологии нейросетей.

Переводчик Lingvanex позволяет переводить письменные тексты, речь, тексты на изображениях, телефонные звонки, документы на более чем 80 языков. Проект доступен на любых платформах и будет полезен для бизнеса, обучения, путешествий, изучения иностранных языков. В 2020 году проект заняла первое место в стартап-баттле Venture Day Minsk и получил Google Cloud Credits на 100 тысяч долларов.

В конце 2020 года Lingvanex достиг 2 миллионов переводов в сутки при 400 тысячах пользователей.

Отметим также, что Vestbee ежемесячно публикует Топ-10 стартапов месяца из региона Центральной и Восточной Европы. В них также встречаются белорусские проекты. Например, в декабре 2021 года в Топ-10 вошел Cropfleet – белорусский стартап, стремящийся обеспечить широкое распространение и доступность дронов для полива сельскохозяйственных культур и распыления пестицидов. Для этого компания предлагает комбинацию аппаратных и программных решений, помогающих дронам работать с большей точностью и эффективностью. В результате фирма позволяет своим клиентам сэкономить значительную сумму денег и времени, а также значительно повысить качество процедур опрыскивания сельскохозяйственных культур.

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