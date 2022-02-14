Аналитик: Чиновники повесят на Лукашенко всех собак 5 14.02.2022, 14:38

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За всей этой бравадой номенклатуры скрывается тревога за будущее.

Белорусские чиновники и пропагандисты в последнее время ведут себя любопытно. Самым ярким примером является посыл Григория Азаренка в духе "достойны ли мы такого правителя" и сравнения Лукашенко с Моисеем. Аналитик Сергей Чалый объясняет, что это, если не монархизм и не культ личности, сообщает "Еврорадио".

— Сколько бы Лукашенко ни рассказывал о том, как он победил, как он всесилен, за всей этой бравадой скрывается тревога за будущее. Какое оно? Со всех сторон жопа и дальше будет хуже, но, конечно, можно сидеть и рассказывать, как мы будем что-то развивать. Конечно, у всех их не очень приятные ощущения. И не очень понятно, как разговаривать. И остановиться-то невозможно.

Чалый приводит в пример генпрокурора, который предложил выстроить систему, в которой "авторитетные люди" будут "оценивать справедливость" приговоров судов.

— Это, кстати, очень интересно построенная формулировка. Это не присяжные заседатели, не народные заседатели времен СССР, они оценивать будут это постфактум… У него [Лукашенко] постоянно присутствует желание придумать институциональный механизм видимости народного одобрения всей той черни, которую творят.

Например, попытка создать такой механизм — Всебелорусское народное собрание, которое должно будет "выдавать окончательную бумажку о легитимности".

В целом же в Беларуси сегодня проходит, по мнению Чалого, не "чеченизация", как говорят многие, а архаизация. Сравнивает процессы аналитик и с "превентивным монархизмом": в такой логике чиновники демонстрируют, что могут "выстроиться", но не соучаствовать.

— Это тоже позиция страха. Что делают все эти товарищи, которые понимают, что пойдут по той же статье, что и "Радио тысячи холмов"? Кто-то активно симулирует сумасшествие, а кто-то говорит о том, что "вы же понимаете"… Для них культ личности нужен для того, чтобы потом сказать "так это же все Он". И получается, что мы можем быть в вашей секте, но действовать во имя ваше недостойны.

Тактика поведения госаппарата сегодня такова: "Мы не можем глаза поднять, недостойны такого яркого света — постоим лучше так, а потом всех собак повесим на этого самого кумира".

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