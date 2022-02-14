В Гродно на два дня закроют мост через Неман 14.02.2022, 19:53

1,584

Изменится схема движения городского транспорта.

В Гродно на два дня закроют Румлевский мост, соединяющий два берега Немана, проезд по нему будет закрыт с 9.00 часов 16 февраля до 24.00 часов 17 февраля, сообщает Гродненский горисполком.

В связи с закрытием моста изменится схема движения городского транспорта. Вот как он будет курсировать:

Автобус № 2 «Улица Победы – Девятовка-5»: остановочный пункт «Улица Победы» – проспект Янки Купалы – проспект Клецкова – ул. Победы – ул. Горновых – ул. Мостовая – ул. Парижской Коммуны – ул. Свердлова – ул. Будённого, далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановочный пункт «Девятовка-5» – ул. Будённого (без изменений), далее: ул. Свердлова – ул. Парижской Коммуны – ул. Мостовая – ул. Горновых – ул. Победы – остановочный пункт «Улица Победы»;

Автобус № 16 «Вишневец – Улица Белые Росы»: остановочный пункт «Вишневец» – проспект Клецкова (без изменений), далее проспект Янки Купалы – Восточный мост – ул. Белуша – проспект Румлёвский – проспект Космонавтов, далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановочный пункт «Белые Росы» – проспект Космонавтов (без изменений), далее: ул. Лидская – ул. Белуша – Восточный мост – проспект Янки Купалы – проспект Клецкова, далее по своему маршруту без изменений;

Автобус № 30 «Улица Ольшанская – Комбинат строительных материалов»: остановочный пункт «Улица Ольшанская» – ул. Кабяка (без изменений), далее проспект Янки Купалы – Восточный мост – ул. Белуша – проспект Румлёвский – ул. Магистральная, далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановочный пункт «Комбинат строительных материалов» – ул. Магистральная (без изменений), далее: проспект Космонавтов – ул. Карского – Восточный мост – проспект Янки Купалы и далее по своему маршруту без изменений;

Автобус № 34 «Вишневец – Гроднозеленстрой»: остановочный пункт «Вишневец» – проспект Клецкова (без изменений), далее: проспект Янки Купалы – Восточный мост – ул. Белуша – проспект Румлёвский – ул. Магистральная, далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановочный пункт «Гроднозеленстрой» – ул. Магистральная (без изменений), далее: проспект Космонавтов – ул. Карского – Восточный мост – проспект Янки Купалы и далее по своему маршруту без изменений;

Автобус № 37 «Богушевича-2 – Железнодорожный вокзал» изменит на маршрут № 37 «Богушевича-2 – Городская больница № 4», который будет курсировать: остановочный пункт «Богушевича-2» – ул. Кабяка (без изменений), далее проспект Янки Купалы – остановочный пункт «Городская больница № 4» и обратно в том же направлении;

Автобус № 42 «Вишневец – Колбасино»: остановочный пункт «Вишневец» – проспект Клецкова (без изменений), далее проспект Янки Купалы – ул. Победы – ул. Советских Пограничников, далее по своему маршруту без изменений и обратно в том же направлении;

Автобус № 47 «Железнодорожный вокзал – Ольшанка»: остановочный пункт «Железнодорожный вокзал» – проспект Космонавтов (без изменений), далее ул. Карского – Восточный мост – проспект Янки Купалы – проспект Клецкова, далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановочный пункт «Ольшанка» – проспект Клецкова (без изменений), далее: проспект Янки Купалы – Восточный мост – ул. Белуша – проспект Румлёвский – проспект Космонавтов, далее по своему маршруту без изменений;

Автобус № 1тк «Мясокомбинат – Рынок «Южный» (Улица Богушевича)»: остановочный пункт «Мясокомбинат» – проспект Космонавтов (без изменений), далее ул. Лидская – ул. Белуша – Восточный мост – проспект Янки Купалы – проспект Клецкова, далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановочный пункт «Рынок «Южный» – проспект Клецкова (без изменений), далее проспект Янки Купалы – Восточный мост – ул. Белуша – проспект Румлёвский – проспект Космонавтов, далее по своему маршруту без изменений;

Автобус № 2тк «Девятовка-5 – Вишневец»: остановочный пункт «Девятовка-5» – проспект Космонавтов (без изменений), далее ул. Лидская – ул. Белуша – Восточный мост – проспект Янки Купалы – проспект Клецкова, далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановочный пункт «Вишневец» – проспект Клецкова (без изменений), далее проспект Янки Купалы – Восточный мост – ул. Белуша – проспект Румлёвский – проспект Космонавтов, далее по своему маршруту без изменений;

Автобус № 18тк «Ольшанка – Заболоть»: остановочный пункт «Ольшанка» – проспект Клецкова (без изменений), далее проспект Янки Купалы – Восточный мост – ул. Белуша – проспект Румлёвский – проспект Космонавтов, далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановочный пункт «Заболоть» – проспект Космонавтов (без изменений), далее ул. Лидская – ул. Белуша – Восточный мост – проспект Янки Купалы – проспект Клецкова, далее по своему маршруту без изменений;

Автобус № 22тк «Ольшанка – Городская клиническая больница № 3»: остановочный пункт «Ольшанка» – проспект Клецкова (без изменений), далее проспект Янки Купалы – Восточный мост – ул. Белуша – проспект Румлёвский – проспект Космонавтов, далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановочный пункт «Городская клиническая больница № 3» – проспект Космонавтов (без изменений), далее ул. Лидская – ул. Белуша – Восточный мост – проспект Янки Купалы – проспект Клецкова, далее по своему маршруту без изменений;

Автобус № 25тк «Зарица – Вишневец»: остановочный пункт «Зарица» – проспект Космонавтов (без изменений), далее ул. Лидская – ул. Белуша – Восточный мост – проспект Янки Купалы – проспект Клецкова, далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановочный пункт «Вишневец» – проспект Клецкова (без изменений), далее проспект Янки Купалы – Восточный мост – ул. Белуша – проспект Румлёвский – проспект Космонавтов, далее по своему маршруту без изменений;

Маршруты перевозок пассажиров городским электрическим транспортом в регулярном сообщении:

№ 4 «Фолюш – Гродно Азот» курсировать не будет;

№ 5 «Жилой комплекс «Колбасино» – Гродно Азот» будет курсировать: остановочный пункт «Жилой комплекс «Колбасино» – ул. Славинского – проспект Клецкова – проспект Янки Купалы – Восточный мост – ул. Карского – остановочный пункт «Гродно Азот». В обратном направлении: остановочный пункт «Гродно Азот» – ул. Карского – Восточный мост – проспект Янки Купалы – проспект Клецкова – ул. Славинского – остановочный пункт «Жилой комплекс «Колбасино»;

№ 6 «Химволокно – Девятовка» курсировать не будет;

№ 20 «Вишневец – Девятовка» изменить на маршрут № 20 «Гроднопромстрой – Девятовка», который будет курсировать: остановочный пункт «Гроднопромстрой» – ул. Магистральная, далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановочный пункт «Девятовка» – остановочный пункт «Поликлиника № 5» (без изменений), далее остановочный пункт «Гроднопромстрой»;

№ 21 «Ольшанка – КПП № 14» курсировать не будет;

№ 22 «Ольшанка – Торговый центр «Корона» курсировать не будет;

№ 24 «Химволокно – Улица Макаровой» изменен на маршрут № 24 «Гродно Азот – Улица Макаровой», который будет курсировать в прямом направлении: остановочный пункт «Гродно Азот» ‒ проспект Космонавтов ‒ остановочный пункт «Гроднопромстрой», далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановочный пункт «Улица Макаровой» – остановочный пункт «Поликлиника № 5» (без изменений), далее проспект Космонавтов – остановочный пункт «Гродно Азот»;

№ 17 «Девятовка – Улица Молодёжная» курсирует по своему маршруту без изменений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».