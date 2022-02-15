Токсичный «камикадзе» 6 Юрий Рарог

15.02.2022, 15:10

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Тут в пору и задуматься.

Выдающиеся личности, оказывающие существенное влияние на ход исторического процесса, бесспорно заслуживают и памяти и благодарности человечества. Но по причине людского недомыслия в список таких персоналий нередко попадают и т.н. "камикадзе" прорвавшиеся или проползшие к власти. В некоторых случаях отличить их не так-то и просто, если такой субъект кроме хитрости и настойчивости (обязательный набор властолюбца) обладает определенными организаторскими способностями и другими качествами, позволяющими ему совершить (как правило, в начале политической карьеры) что-то действительно стоящее человеческой благодарности и памяти. Различить подобных деятелей можно лишь определив, что в нем главное, и ради чего все это.

Одной из отличительных черт "камикадзе" является исключительный эгоизм, на определенном этапе переходящий в эгоцентризм. Он всегда работает на себя, стремясь, прежде всего, к власти, славе, богатству, при этом, публично апеллируя к национальным, религиозным чувствам и традициям. Если сравнить речи всех более-менее известных автократов, то вы бы удивились их сходству. Еще один характерный признак "камикадзе" – это шум создаваемый вокруг своей особы. Жить спокойно и без истерик делать нужное дело – это не для ущербного. Ему непременно нужно громкое, пусть скандальное шоу. Отсюда "великие" проекты, "свершения", авантюры.

Но по какой причине "камикадзе" не может жить как нормальные люди, лишая себя и самой главной привилегии – личной свободы. Ибо он уже никогда не сможет послать все к черту, забыть хоть на время изматывающую бытовуху, взять за руку свою чернобровую и отправиться за тридевять земель наслаждаться жизнью. Нет, в его обугленной душе горит беспощадный огонь. Но это не пламя любви, жажды познания или сострадания. В нем пылает жгучая ненависть ко всем и за все. Ненависть выжигает в нем все человеческое, и только власть дает ему возможность отыграться за обиды, унижения и "задать им всем перцу".

Посмотрите на этот портрет, вглядитесь в детали. Вот кому служил "продолжатель Великой Французской революции". Вот ради чего сотни тысяч убитых и миллионы искалеченных, раненых, пропавших без вести по всей Европе. Разгрома и оккупации Франции Наполеон возможно и не хотел, ну так получилось, пардон граждане – это имперская рулетка.

А вот какому "великому делу" служил недоучившийся семинарист из Гори? Ради этого идола он замордовал миллионы и едва не угробил огромную страну. При этом, богатством он не особенно интересовался, хоть и любил комфорт, что в нищей стране было уже о-го-го (в этом Сталин напоминает Петра I, тот тоже личных вещей имел немного, но при этом вся Московия, включая людишек, была его собственностью).

Одним из таких "созидателей" был и Юстиниан, пожалуй второй после Константина-основателя по известности император Византийской империи (чтобы не путаться используем эти традиционно применяемые титул и название государства). Юстиниан был бог знает какого происхождения, да и жену себе выбрал еще ту дамочку – "и Крым и Рым прошла" неоднократно (но красива и хитра была чертовка). Может потому он всю жизнь занимался "великими делами": восстанавливал (нет не СССР) Римскую империю, строил (нет не СП-2 и не Керченский мост) Святую Софию, проводил административные и налоговые реформы, совершенствовал законодательство и т.д.

В конце концов, он так измотал империю этими "свершениями", что она уже не в силах была отбиваться от славян на Севере, от персов на Востоке и, позже, от арабов на Юге. Закономерные последствия "великих свершений" пришли уже после смерти Юстиниана. При этом были утрачены не только с таким трудом отвоеванные "исконные" земли, но и все азиатские владения. Шатры мусульман стояли через пролив от Константинополя. И хоть арабов удалось-таки отогнать, но становой хребет блестящей цивилизации был надломлен, империя покатилась в пропасть. Все пошло прахом и в Святой Софии почти на пятьсот лет по-хозяйски расположились муллы. Кстати, недавно они туда вновь вернулись. Такова замысловатая логика истории – на пользу работает только то, что укрепляет и развивает государство политически, социально и экономически в долговременной перспективе. Все остальное – разрушает.

Православно-рашистская империя возводит свои корни к двум истокам: Византия и Золотая Орда. Несмотря на кажущуюся несхожесть, они имеют как минимум две общие черты: империализм и деспотизм. Путинутая Россия, пыхтя от усердия, бредет след в след за этими несчастливыми призраками прошлого непонимая, что государство основанное на таких принципах обречено в 21-м веке. На смену им уверенно пришли демократия и цивилизованность. Но узурпатору до того дела нет – он всегда "на своей волне" (ущербный). Вновь сотрясают воздух визгливые призывы: восстановим, возвратим, возродим, повторим и т.д. Но чего на самом деле хочет этот сявковатый царишка?

Посмотрите на эту рожицу и на подленькую гримасу. Да, да – это его улыбка и как много она может рассказать о человеке. Вспомните о его быдлячьем хамстве, некрофильском юморе и о многом, многом другом. Кого способно "поднять с колен" это ракло? Вот к трону Путин умудрился проползти. Ох и долго ж пришлось ему извиваться, унижаться, пресмыкаться. Зато теперь у Вовы есть все, о чем мечталось: помпезные дворцы, неизмеримые заначки дорогого барахла, неисчислимые счета в заморских банках, смазливые наложницы в модном исподнем. Но и этого мало. Нужно же сделать что-то и для вечности (так как он это понимает). Вот для чего постоянный военно-политический выпендреж, Крым, Донбасс, Южная Осетия, Сирия, убийства, аресты, пытки, мракобесие и т.д. И все ради того, чтобы это весьма примитивное существо очередной раз поймало кайф от сознания собственной значимости.

Но вот что показательно, сколько бы Путин не злодействовал и "свершал", а вызывает он только презрение, ненависть и насмешки. Он все равно остается кургузым гаденышем и не больше. Но "камикадзе" не может и не хочет просто так уйти. Он будет до конца мучить всех кого сможет, а напоследок возможно постарается "хлопнуть дверью", если получится, если граждане России ему позволят. Надеюсь, таковые еще не перевелись. Ну может не граждане, а те кому жизнь дорога, ведь когда "хлопают дверью", то от страны остаются только руины и трупы. Тут бы в пору и задуматься.

Юрий Рарог, kasparov.ru

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