Политолог рассказал, как россияне «помогут» Украине приблизить победу 17.06.2024, 1:01

Кирилл Сазонов

Кремль просчитался.

Политолог Кирилл Сазонов прокомментировал результаты саммита мира, отметив интересный нюанс, пишет dialog.ua.

Пытаясь убедить всех в том, что саммит мира — бессмысленное мероприятия и никакого веса он не имеет, россияне перестарались и тем самым вызвали живой интерес к мероприятию даже у тех, кто и не собирался в нем участвовать.

«Коротко подведем итоги Саммита по «Украинской формуле мира» в Швейцарии, но перед этим не могу не напомнить, сколько сил, заявлений и тезисов было перед Саммитом разогнано российскими политиками, пропагандистами и ботами», - заявил он.

Сазонов рассказал, как попытка сорвать саммит обернулась для россиян неудачей: «Не обошлось и без наших «адептов зрады» и прочих полезных, но депрессивных персонажей. Верю, что многие не со зла, а по депрессивной природе своей озвучивали: «Никто не придет! Ничего не решат! Это все пустые слова! Кто-то слишком рано уехал!» Ну, и так далее. Этих заявлений про то, что Саммит вообще не важен было так много, что мероприятием заинтересовались даже далекие от него люди».

«Саммит прошел. Конечно, никто прямо во время мероприятия не вручил нам новые самолеты и ракеты. Так и собирались не за этим. Сверили часы. Договорились «лечить» эту «заразную болезнь» вместе. И, что самое важное, громко назвали «болезнь» именно «болезнью», а не «особенностями» и «странностями». Заявления по итогам очень жесткие. За словами будут действия. ВСУ свои задачи выполнят», - подытожил доброволец ВСУ.