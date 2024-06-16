Как улучшить сон: эксперт посоветовала отказаться от одной распространенной привычки 16.06.2024, 23:15

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«Ваш мозг немедленно цепляется за это и начинает вытворять безумные вещи».

От качества сна зависит не только настроение, но и физическое здоровье. Консультант по сну Нэнси Х. Ротштейнназвала изданию Express (перевод — «Апостроф») одну распространенную привычку, которая часто мешает нам заснуть.

«Все смотрят на часы, когда им не спится. И если вы посмотрите на часы, вы начинаете отсчитывать время до звонка будильника. Это может вызвать беспокойство, потому что вы думаете: «Я больше не засну, и мне скоро придется вставать». Ваш мозг немедленно цепляется за это и начинает вытворять безумные вещи», — объяснила она.

Если вы просыпаетесь посреди ночи или долго ворочаетесь без сна, Ротштейн предлагает не тянуться за телефоном, а включить тусклый свет и немного почитать книгу. По словам эксперта, такой прием эффективно помогает расслабиться и уснуть.

Также консультант по качеству сна не рекомендует утром «досыпать» после сигнала будильника, откладывая его по нескольку раз. Гораздо эффективнее будет с ночи поставить будильник на полчаса позже.

«Предположим, вы нажимаете кнопку «Отложить» три раза с интервалом в 10 минут — это 30 минут сна, которые вы потеряли. Вы можете снова заснуть, но на самом деле не получите качественного сна. От этого вы почувствуете себя слабым. Это просто толчок, затем вы начинаете дремать, а потом снова толчок. Вам просто нужно встать с постели», - говорит Ротштейн.