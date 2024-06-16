Украинский офицер рассказал о ситуации на Харьковщине 16.06.2024, 22:57

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ВСУ улучшают тактическое положение на важном направлении.

Российские военные отброшены от населенного пункта Липцы в Харьковской области, но оккупанты постоянно наносят авиаудары управляемыми авиабомбами по позициям Сил обороны Украины.

Об этом рассказал офицер отделения разведки бригады «Рубеж» Национальной гвардии Украины, герой Украины Виталий Литвин в эфире телемарафона. По его словам, вблизи Липцов инициатива в руках Сил обороны.

«Мы сейчас улучшаем там тактическое положение. Совместно с 13 бригадой «Гвардии наступления» «Хартия» проводятся штурмовые действия. Врага мы сейчас немного отбросили от населенного пункта Липцы, ситуация стабильная, контролируемая, но тяжелая, потому что противник постоянно наносит авиаудары управляемыми авиабомбами по позициям Сил обороны, вглубь логистических путей», - подчеркнул Литвин.

По его словам, враг перегруппировывается, улучшает свои инженерно-фортификационные сооружения и постоянно подтягивает резервы.

«Но сейчас на том направлении инициатива в наших руках. Не так, как в Волчанске. Там противник сейчас борется и проводит штурмовые действия», - отметил офицер отделения разведки бригады «Рубеж» НГУ.