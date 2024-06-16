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Байден собрал «рекордную» сумму на предвыборную кампанию

  • 16.06.2024, 22:43
Байден собрал «рекордную» сумму на предвыборную кампанию
Джо Байден

Затмив предыдущий рекорд.

Президент США Джо Байден привлек 28 миллионов долларов в Лос-Анджелесе для своей кампании по переизбранию на должность.

Об этом пишет hromadske.ua.

15 июня Байден прибыл в Лос-Анджелес с саммита G7 в Италии, пропустив Глобальный саммит мира в Швейцарии. В сборе средств в Калифорнии на его кампанию принимают участие бывший президент США Барак Обама, а также актеры Джордж Клуни и Джулия Робертс.

Этот сбор средств стал самым большим в истории Демократической партии, затмив предыдущий рекорд Байдена по финансированию кампании в марте в Radio City Music Hall в Нью-Йорке — тогда удалось собрать 26 миллионов долларов.

Глава отдела финансирования предвыборной кампании Байдена Руфус Гиффорд сказал, что они хотели развить успех в Нью-Йорке, стремясь «создать нечто подобное на западном побережье»: «Люди в восторге, и мы смогли превзойти собственные ожидания».

В начале года Байден накопил денежное преимущество в 70 миллионов долларов, но Дональд Трамп быстро собирает средства, чтобы догнать его, привлекая доноров-республиканцев.

У Трампа заявляют, что получили всплеск в сборе средств после уголовного приговора Трампу, который его сторонники считают «политически мотивированным». Согласно опросу, Трамп имеет национальное преимущество над Байденом в 1,1%, а также преимущество в штатах, которые определят результаты выборов.

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