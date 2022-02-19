Эксперты назвали самые надежные легковые авто 19.02.2022, 17:15

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Рейтинг составили на основании опроса 29 487 владельцев автомобилей.

Автомобильные эксперты составили рейтинг надежности автомобилей, проанализировав проблемы, с которыми сталкивались их владельцы. Рейтинг опубликовало американское консалтинговое агентство J.D.Power, пишет «Апостроф».

Статистика составлялась на основании опроса 29 487 владельцев автомобилей, выпущенных в 2019 году. При разборе учитывались, как мелкие проблемы, с которыми пришлось работать автовладельцам на протяжении трех лет эксплуатации, так и более крупные вопросы, касающиеся работы машин.

Так, пальму первенства впервые получила марка Kia со 145 жалобами на 100 автомобилей. Также в тройку лидеров вошли марки Buick – на него пожаловалось 147 автовладельцев, и Hyundai с 148 поломками на сотню авто.

В десятке надежных авто оказались также такие модели: Genesis (155), Toyota (158), Lexux (159), Porsche (162), Dodge (166), Cadillac (168), Chevrolet (171).

Наименее надежными среди лидеров эксперты признали Volvo - у него было 256 поломок на 100 автомобилей; Ram - 266 неисправностей и Land Rover, на который пожаловались 284 автовладельца.

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