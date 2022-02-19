В СК вызывают одноклассницу Андрея Зельцера, который застрелил КГБшника 6 19.02.2022, 20:53

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Она давала комментарий журналисту Геннадию Можейко.

Одноклассницу погибшего программиста Андрея Зельцера, которая дала интервью журналисту «Комсомольской правды» Геннадию Можейко, вызывают в Следственный комитет, сообщает «Белсат».

Сейчас женщина находится не в Беларуси.

Сообщается, что ей позвонили на зарубежный номер из Следственного комитета Беларуси и вызвали на допрос в качестве свидетеля по «делу Зельцера». После инцидента с перестрелкой, в которой погибли Андрей Зельцер и сотрудник КГБ, женщина дала комментарий журналисту Геннадию Можейко, в котором положительно отозвалась об Андрее.

Именно из-за этой статьи 1 октября прошлого года задержали журналиста. Геннадий Можейко уже пятый месяц находится за решеткой по ч. 3 ст. 130 («Разжигание социальной вражды») и ст. 369 («Оскорбление представителя власти») Уголовного кодекса. Журналисту может грозить от 5 до 12 лет.

Перед задержанием Можейко находился в России. По словам главного редактора «КП», российские спецслужбы заставили журналиста «КП в Беларуси» Можейко вернуться из Москвы в Минск, где его арестовал КГБ. Бытует и версия, что белорусские спецслужбы просто похитили журналиста из Москвы.

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