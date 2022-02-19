«Не как в 2014-м»: Херсонщина готовится к атаке из Крыма 19.02.2022, 22:58

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Юг Украины готов отразить возможное вторжение.

Журналист Крым.Реалии Игорь Токарь проехал по всей длине перешейка между материковой Украиной и Крымом, чтобы собственными глазами убедиться, насколько Херсонщина готова к возможному российскому вторжению с полуострова.

14 февраля министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с Путиным сообщил, что стягивание войск и переброска флотов – это лишь масштабные учения, которые вскоре завершатся. Мол, планов на вторжение не имеют. 15 февраля министерство обороны России заявило о возвращении в места дислокации части войск у границ Украины. Но, несмотря на это, большинство экспертов, дипломатов и, в частности, посол Великобритании Мелинда Симмонс считают, что угроза вторжения остается очень серьезной.

Журналист решил проехать сотни километров, побывать на всех КПВВ между Херсонщиной и Крымом и спросить украинцев: боятся ли они вероятной большой войны.

Стартовая точка путешествия – село Александровка. Здесь живет около двух с половиной тысяч человек. На улице мы познакомились с пенсионером-мотоциклистом Анатолием. Мужчина не исключает вероятность полномасштабной войны России против Украины. Говорит, если это произойдет, будет защищать свою землю.

«А кто знает, что у Путина на уме, никто же не знает. Как дадут мне автомат, то и пойду воевать, а что вы думаете. Я еще не очень старый, мне еще 70-ти лет нет. В армии я служил, стрелять умею. Куда же ты денешься, не будешь ты стрелять – убьют тебя», – сказал в разговоре с Крым.Реалии пенсионер Анатолий.

В сельсовете нам сказали, что разговоры о войне от местных жителей не слышали. Дополнительных инструкций из высших органов власти им тоже не поступало.

Едем дальше. По дороге среди поля встретили женщину, которая собирала хворост. Баба Люда жалуется и говорит, что боится войны, от того и сердце болит, и давление прыгает. Если агрессор придет к ней домой – будет бежать. Продовольственных запасов пока не делает.

«Сидел бы он уже там, Путин, и не трогал нашу Украину. Чтобы мы уже жили спокойно. Хочется, чтобы мир был на земле», – рассказала местная жительница Людмила.

Следующая остановка в селе Станислав. Местный сельский голова подтверждает слова бабы Люди и говорит, что продовольственного ажиотажа нет, тревоги среди населения тоже не замечал.

«У нас работает больше 35 торговых точек и магазинов. Мне не заметно, чтобы люди массово делали покупки. Ни ажиотажа, ни спекуляций в данном направлении нет. У нас настроение позитивное, все любят Украину, все за Украину», – прокомментировал председатель Станиславской ОТГ Иван Самойленко.

В случае полномасштабной войны поселок, по словам Ивана Самойленко, имеет бомбоубежища в школах и садах, но рассчитаны они только на детей. Проверяем слова председателя и едем в ближайшую школу. Нас встретил директор Сергей Квадрициус. Говорит, заведение на карантине, поэтому здесь детей нет, но бомбоубежище открыто и можем на него посмотреть.

В школе мы увидели три подвальных помещения на 400 детей – это спортзалы и залы для танцев, по инструкциям они и выполняют функцию бомбоубежища. Единственный минус – это бомбоубежище временное, и здесь не работает система принудительной вентиляции. Сергей заверил, в последний раз школа проходила специализированные учения осенью прошлого года, и дети знакомы с сигнализацией об эвакуации.

«После того, как раздалось три длинных сигнала, учитель выходит в коридор, а дежурный или ответственное лицо извещает ему об опасности, которая сейчас присутствует. Если это химическая угроза – дети эвакуируются в подвал, если же это угроза пожарная – дети эвакуируются во двор», – рассказал директор Станиславского лицея имени К. Голобородька Сергей Квадрициус.

В соседнем селе мы познакомились с бывшим участником АТО, добровольцем батальона «Херсон» Федором Волошиным. Мужчина прошел «Иловайский котел» и получил ранение, из-за которого теперь не может пойти в ВСУ или терроборону. В настоящее время возглавляет общественное формирование по охране общественного порядка и считает организацию хотя и гражданской, но боеспособной единицей. Это общественное формирование насчитывает около 70 человек. У некоторых членов есть травматическое или охотничье оружие. Мужчина говорит, что готов воевать даже с тем, что уже есть на руках.

«Еще будучи в батальоне «Херсон», я получил разрешение на ношение оружия. На случай, как вы говорите, силовых действий, есть у меня и собственное зарегистрированное оружие, хранящееся в сейфе. Я думаю, что мы имеем право защищаться и у нас очень хорошие позиции. Теперь будет уже не так, как в 2014 году, потому что тогда мы были не готовы к войне с Россией», – отметил руководитель общественного формирования «Общественная безопасность» Федор Волошин.

Кстати, терроборона Херсона во время мобилизации будет насчитывать до четырех тысяч бойцов, это одна бригада, состоящая из шести батальонов. Военное руководство бригады уже укомплектовано почти на 90%.

«Управление бригады уже практически сформировано. В настоящее время продолжается формирование управления батальонов. В настоящее время, то есть в мирное время, это будет до 500 человек. Наша терроборона в настоящее время уже боеспособна, даже при том количестве управления бригады и управления батальонов, что мы сейчас имеем. Если поступит приказ, мы сможем полностью формировать развертывание бригады», – прокомментировал заместитель председателя Херсонской ОГА Николай Якименко.

Херсонская область – одна из тех, которая потенциально первой может принять удар. Из-за возможной эскалации, по словам чиновников, на всех объектах критической инфраструктуры усилена охрана и повышен уровень боеготовности. В первую очередь, это касается ГЭС, ТЭС, мостов и узлов связи.

Следующая остановка была на КПВВ «Каланчак». На подъезде админграница Херсонщины с Крымом нас встретила российскими радиоволнами. На самом же пункте пропуска мы увидели противотанковые рвы, заборы с колючей проволокой, а еще узнали, что дорога, которая идет в Крым, заминирована.

Пограничники успокаивают: КПВВ работает круглосуточно и в штатном режиме. Здесь недавно установили новые рентгено-телевизионные интроскопы. Такими же пользуются в международных аэропортах. Весь багаж путешественников, без исключения, проходит через этот рентген. А ежедневно в обе стороны на КПВВ «Каланчак» проходят до 600 человек и 150 автомобилей. Говорят, это стандартная нагрузка для этого времени года.

«Дело в том, что подразделения, расположенные на админгранице с временно-оккупированным Крымом, находятся в постоянной боевой готовности, начиная с 14-го года. Поэтому военнослужащие, которые здесь несут службу, они готовы к любым действиям, и это было и в прошлом году, и в позапрошлом так же, как и сейчас», – прокомментировал спикер Херсонского пограничного отряда ГНСУ Иван Шевцов.

На админгранице с Крымом, у тех, кто переходил с полуострова на материк, мы спросили, не боятся ли люди войны и как будут действовать в случае эскалации?

– Честно нет, не боюсь! Я новости вообще не смотрю, ни с той, ни с той стороны. Меня это не интересует. Меня интересуют только мои дети.

– Знаете, как говорится: «волков бояться – в лес не ходить».

– Плохие мысли отгоняем. Документы в сумке, есть «боевой» чемодан. Документы и деньги на всякий случай лежат в сумке.

– Нет, не боюсь! Там все нормально, все тихо, спокойно. Это я услышал от вас, что война. Там люди живут обычной жизнью. Я буду жить, как и жил, в Севастополе, буду смотреть Олимпиаду.

– Вообще не боимся! Если что – на передовую, мы патриоты. Мы по необходимости туда ездим.

Так ответили люди, которые пересекали админграницу на КПВВ «Каланчак».

Пограничники утверждают, что никаких провокаций со стороны Крыма Россия пока не совершала. Передвижений военной техники вдоль линии разграничения тоже не замечали.

Покидаем «Каланчак» и трогаемся немного восточнее, на соседнюю дорогу с Крымом.

Это бывший КПВВ «Чаплинка», буквально в нескольких километрах отсюда находится крымский завод «Титан». Однако здесь нет ни одной машины, нет прохожих. С 2021 года этот проезд закрыт. Но, несмотря на закрытие этого пункта пропуска, здесь все равно круглосуточно стоят украинские пограничники. Территория вокруг ограждена колючей проволокой, а смежные поля заминированы.

Немного отъехав от КПВВ «Чаплинка», мы заметили среди поля овцевода, выпасавшего стадо овец. Остановились, познакомились. Пастухом оказался местный житель Василий Андрусяк. Он вместе с собакой Бароном каждый день здесь пасут собственные полсотни овец.

Хотя телевизор и не смотрит, но новостями интересуется и о российской угрозе слышал много. В то, что россияне нападут из Крыма, мужчина не верит, однако, если все же это произойдет, настроен решительно.

«Здесь и лягут! Я в танковых войсках под Ленинградом служил, я сейчас на хоть какой танк сяду и поеду. Хоть на их, хоть на любой, потому что я тракторист-водитель. И как надо будет из пушки стрелять, тоже смогу», – сказал овцевод из Херсона Василий Андрусяк.

Следующая наша остановка – село Строгановка. Отсюда через озеро Сиваш до админграницы с Крымом около трех километров.

Село мы застали почти безлюдным. Дул мощный ветер, было холодно и люди прятались по домам. Однако те, с кем мы все же встретились, хотя и настроены решительно, в нападение России из Крыма не верят.

«Угроза не реальна, потому что они нас очень боятся. Я лично готов встать на защиту хоть сегодня, хоть сейчас, я уже готов! Я считаю, что каждый мужчина, который любит свою родину, должен ее защищать», – прокомментировал местный житель Игорь Владимирович.

В сельсовете нам сказали, что напряжения среди населения не испытывают. Инструкций, что делать при обстрелах или появлении вражеских военных тоже не поступало.

«Здесь полсела живут в Крыму. Часть живут здесь, а их дети, внуки, сестры и братья проживают там. Их земельные участки, людей в Крыму обрабатываются у нас, то есть они здесь сданы в аренду. Люди раньше получили паи и уехали. Нам даже не хочется в это верить. И в подсознании этого нет. Нам некуда бежать, будем оставаться здесь. Куда нам бежать? Никто и нигде нас не ждет», – отметила в разговоре с Крым.Реалии староста села Строгановка Светлана Загороднюк.

Следующий пункт нашей остановки – поселок Новоалексеевка. Он удивил нас множеством крымскотатарских флагов и красивой мечетью на центральной улице. Здесь мы познакомились с главой мусульманской общины. В то, что Россия может напасть из Крыма, не верит и бежать куда-нибудь не собирается.

Мужчина говорит, что гражданское население в основной массе не готово воевать. Их больше беспокоят ежедневные проблемы выживания, чем гипотетическая или потенциальная угроза.

«Я знаю, что я буду делать – это моя принципиальная позиция. Я дал слово, что пока Крым не освободится и будет оставаться аннексированным, я туда не заеду. Но рядовой человек, когда просыпается утром, открывает холодильник, а он пуст? Когда бабушка идет за лекарством и покупает их за последние деньги? У нее не хватает средств угля купить, потому что государство о ней не заботится. Мы многим в этом году помогали, чтобы люди не замерзли. Это дисбаланс. Если это равновесие не будет восстановлено, не будет нормального человеческого отношения к простым людям, то не стоит ожидать, что люди возьмут вилы и будут бороться», – прокомментировал Крым.Реалии имам мечети Аджи Белял Джами Усеин Тохлу.

Крайней точкой нашего путешествия стал КПВВ «Чонгар». Этот пункт пропуска очень похож на «Каланчак». Он оборудован по последнему слову техники: куча камер, радиационные порталы, рентгены, вооруженные пограничники и полиция. Единственное, на линии разграничения слева и справа – не суша, а вода – озеро Сиваш.

На этом КПВВ ситуация еще более спокойная, чем мы видели на «Каланчаке». Пункт пропуска ежедневно пересекает 200-300 человек. А из Крыма и фактически к линии разграничения регулярно маршрутка подвозит людей. У них и спрашиваем, какая атмосфера в Крыму, боятся ли люди войны?

– Честно говоря, пока ехал сюда, вообще никого не видел. Пустая дорога. Все, как всегда. Вот даже только что прошли пограничников и все было хорошо.

– Не будет никакой войны. Все будет мирно, потому что мы все братья.

– Да вроде бы тишина и покой. Но, конечно, страшно. Что мы будем делать? Защищать родину, Украину!

– Напряжение, конечно, чувствуется. Но как оно будет, откуда мне знать.

– Люди живут, как и жили, у каждого свои заботы. Страха нет.

Так ответили на вопросы люди, которые пересекали админграницу с Крымом на КПВВ «Чонгар».

Когда мы заезжали в облгосадминистрацию, нам говорили, что по всему району раздали и расклеили инструкции, как поступить населению в случае военной агрессии. Но объехав десятки сел и несколько районов, мы никакой такой листовки не увидели. В то же время онлайн-карта бомбоубежищ, о которой нам говорили в администрации, действительно работает.

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