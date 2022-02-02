«Будто пулеметной очередью отстреливают»: ковид косит регионы РФ 7 2.02.2022, 14:55

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Фото: Reuters

Штамм «омикрон» добрался до самых отдаленных мест.

Россию накрывает новая волна коронавируса – штамм "омикрон" добрался уже до всех регионов России. Несмотря на двухлетний опыт пандемии, люди продолжают сталкиваться все с теми же проблемами: скорая не приезжает, врачи перегружены, лекарства не выдают. Снова отменяется плановая медицинская помощь. Как справляются с "омикроном" в городах Северо-Запада, выясняли корреспонденты "Север.Реалии".

Станет ли нынешняя волна заболеваемости последней, специалисты пока не знают. С одной стороны, "омикрон", по имеющимся данным, оказался более заразным, но менее тяжелым штаммом. С другой – эпидемиологи считают, что мутационные возможности SARS-CoV-2 не исчерпаны.

С уверенностью пока можно утверждать только одно: "омикрон" становится доминирующим штаммом на территории России. На 31 января он был зафиксирован в 82 из 85 регионов. Врачи отмечают, что "омикрон" переносится легче, чем предыдущие: несмотря на ежедневные рекорды по заболеваемости, потребность в интенсивной терапии не растет. Но новый штамм ударил по первичному звену здравоохранения – поликлиникам и службам скорой помощи.

Петербург: не дозвониться до врачей

Число заболевших коронавирусом растет по всей России, и Петербург не исключение. В городе действуют все антиковидные ограничения – и масочный режим, и QR-коды для посещения заведений общепита и торговых центров, и запрет на массовые мероприятия.

Толпы людей стоят около поликлиник и в Петербурге, и в соседней Ленинградской области, где на очереди жалуются жители новых кварталов в районе Мурино, Кудрово и крупных городов. Люди идут в поликлиники за больничными, которые не дадут дистанционно или в службе скорой помощи. Ждать, несмотря на мороз, приходится на улице – в петербургских поликлиниках сделали отдельные входы для пациентов с симптомами ОРВИ.

Но чиновники замечают очереди лишь выборочно. Например, в Петербурге глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец прокомментировал только ситуацию с очередью в поликлинике №107 Красносельского района. Виновными в очереди, по мнению Лисовца, стали сами жители, которые пришли к медицинскому учреждению к 8 утра, хотя работать оно начинает с 9 часов.

Комитет по здравоохранению Петербурга после сообщений об очередях взялся за выездные проверки поликлиник. Правда, выезды сотрудники комздрава совершили вечером 27 января, а об очередях жители говорили с утра (и до сих пор продолжают рассказывать о них в соцсетях). Вечером во время проверки сотрудники комитета по здравоохранению очередей не нашли.

Но и вызвать врача на дом жители Петербурга не могут. Плановую помощь в поликлиниках временно прекратили из-за новой волны COVID-19. Вызвать участкового на дом можно по телефону "122", но дозвониться удается далеко не всем. Житель Шушар Павел рассказал Север.Реалии, что дозвониться на номер 122 получилось только с 20-го раза.

– У меня температура держится 38–39, парацетамол особо ситуацию не исправляет: ниже 37,8 температура не опускается, – рассказывает петербуржец. – Я звонил с утра в службу 122, чтобы оставить заявку на врача, но никакого толка: короткие гудки, линия вечно занята. Позвонил в скорую, а мне в ответ: мы вызов оформить не можем, это только через 122. Но если температура не сбивается, попробуйте анальгин с парацетамолом пить, но только когда конечности теплые. Вот сижу теперь "грею конечности", чтобы хоть как-то сбить. До "122" дозвониться удалось только в обед, но первую заявку по неведомым причинам не зарегистрировали, вторую оформил только в полтретьего. Приедет ли сегодня врач – непонятно.

Не всегда жителям удается дозвониться и до своей поликлиники, чтобы сообщить о результатах теста на коронавирус. Жительница Петроградского района Татьяна рассказала Север.Реалии, что ей пришлось несколько часов потратить на звонок в поликлинику, но безрезультатно.

– Звонила несколько часов – не дозвониться. Была в очереди на звонок долго третьей, потом все-таки первой стала, пару минут побыла первой, а затем звонок сбросился, и так дважды, – пояснила Татьяна.

За последние сутки в Петербурге выявлено почти 16 тысяч новых случаев заболевания (всего – свыше миллиона), а умерло от коронавируса 60 человек; 548 человек были госпитализированы. По официальным данным, при этом уровень коллективного иммунитета составляет 85%. Российские власти, как пояснял Север.Реалии молекулярный биолог Сергей Нетесов, включают в эту цифру и вакцинированных, и переболевших людей.

Карелия: врач придет только к лежачим

В Карелии за минувшую неделю суточная заболеваемость выросла в два раза. Если в понедельник, 24 января, министр здравоохранения Михаил Охлопков сообщал о 371 инфицированном, то 31 января было выявлено 723 заболевших. Как говорят и врачи, и пациенты, система здравоохранения к такому скачку оказалась совершенно не готова.

"Давайте порассуждаем, кто может являться распространителем ковида? Вопрос банальный – ответ интересный: взрослая поликлиника №2 в Петрозаводске (а может, и не только она)", – пишет на своей личной странице фельдшер скорой помощи Петрозаводска Ольга Чайка.

Накануне она почувствовала симптомы ОРВИ, которые свойственны и коронавирусу. Зная, что до поликлиники не дозвониться, Чайка попросила своих коллег на скорой передать вызов участковым терапевтам.

– Утром звонок по телефону. Женский бодрый голос выяснил, что меня беспокоит: всю ночь температура 38,5, которая не снижается от приема жаропонижающих, боль в горле, ну, естественно, все болит. Далее следует чудный совет: примите таблеточку, полежите, станет легче, приходите в поликлинику в зону ОРВИ на третий этаж, там отдельный вход, вы его увидите, там же у вас возьмут мазок. К какому времени? А там просто по живой очереди. Я попыталась объяснить, что таблеточки я принимала всю ночь, и лежала, и легче не становилось, и что являюсь контактной по ковиду, но в телефоне настойчиво просили прийти в поликлинику самой. Потом голос звонящей чуть изменился не в лучшую сторону и язвительно сказал: "Хорошо, мы к вам приедем. В течение 24 часов!" Ну, раз уж в течение 24 часов, то тогда я поползу в поликлинику сама… – рассказывает Чайка.

В поликлинике фельдшер застала очередь в "красную зону", начинавшуюся на улице. Точно такие же очереди выстроились и к другим поликлиникам, говорят жители столицы Карелии.

"Сегодня была в поликлинике № 3, сдавала вторичный тест, пришла к восьми утра, а попала в кабинет в 9.20, – пишет Оксана Гриндий. – Люди стоят и на улице, и внутри. Сначала принимала одна врач, и только когда люди стали возмущаться, звонить главврачу и министру, пришли ещё три. И очередь сдвинулась".

Причина в тотальной нехватке участковых терапевтов. Правительство республики обещало усилить поликлиники студентами, волонтерами и врачами-специалистами, однако это не помогло. Волна коронавируса захлестнула и самих медиков: на вызовы к заболевшим просто некому ездить.

– У меня из восьми врачей, которых можно отправлять на вызовы, осталось трое. С медсестрами та же проблема, – говорит заведующая терапевтическим отделением одной из поликлиник, попросившая не называть ее имени. – В итоге на дом мы можем отправлять врачей только к лежачим пациентам или инвалидам.

В результате стандартный совет всем заболевшим, даже с высокой температурой, – выпить жаропонижающее и идти в поликлинику самостоятельно.

– Приходят люди с ознобом, с ломотой. Прошу девушку: поднимите свитер, я у вас легкие послушаю – а она дрожит и вся в мурашках… Прием тоже вести некому, – говорит врач. – Пациентов принимают все заведующие отделениями, начмед сидит на приеме, хотя он даже близко не должен этим заниматься. Проктолог, травматолог, аллерголог – все нам помогают. Про одну коллегу у меня есть подозрение, что она на ногах сейчас ковид переносит. Мазки у нее отрицательные, но она плохо себя чувствует, а на больничный не идет, потому что работать некому.

На скорой помощи те же проблемы: число пациентов выросло, медиков же стало меньше.

– Вчера была с ночной смены. Такого количества вызовов я ещё не помню за 22 года работы, – говорит Ольга Чайка. – Люди обращаются на скорую с любым чихом, потому что не могут получить помощь в поликлиниках. Это сумасшедший дом. Нас, работников, как будто пулеметной очередью отстреливают… Вчера в ночь вышло только 14 бригад (вместо привычных 20), потому что пятеро работников заболело в смену. Практически каждую смену с линии кого-то снимают – заболевают.

Калининград: болеют и дети

Очередные антирекорды бьёт и Калининградская область. За 2021 год в регионе было зарегистрировано 16 000 смертей. Согласно данным регионального Росстата, такие цифры не фиксировались с 2005 года. Это на 33% больше, чем в допандемийный 2019 год.

За последние недели ежедневно фиксируется более 800 заболевших коронавирусом в сутки. Новый максимум обновлён 31 января – 948 случаев COVID-19. Из них треть – это дети. В связи с этим в крупных городах региона с 25 января приостановлена плановая медицинская помощь, в том числе во взрослых и детских поликлиниках. Принимают только пациентов с признаками ОРВИ. 28 января губернатор Антон Алиханов в видеообращении, разосланном пресс-службой правительства региона, сообщил, что пик заболеваемости, по прогнозам специалистов, придётся на февраль: "Увеличение числа больных настолько стремительное, что мы в Калининградской области можем выйти на цифры и две, и три тысячи заболевших в день, и это, конечно, будет серьёзным испытанием для медиков и поликлиник".

Министр здравоохранения Александр Кравченко попросил калининградцев не звонить на номер 112 без крайней необходимости, а оставлять заявки на сайте минздрава.

Отмена плановой помощи могла повлиять и на повторное заболевание ковидом в её случае, считает калининградка Анастасия Лоренц.

– Я переболела в октябре вместе с привитым мужем, сама не вакцинировалась. В середине января пошла проходить диспансеризацию. Успела только сделать флюорографию и сдать анализы. Должен был быть ещё дыхательный тест, который отменили на неопределённый срок. И вот отменили плановую медпомощь. Я заболела. Врача не дождаться, очень большая загруженность, в амбулаторию идти не хочу, огромные очереди. Мне не с кем так надолго оставлять ребёнка, – говорит она.

Скорые на вызовы по признакам ОРВИ либо не приезжают, либо приезжают спустя несколько дней. Заявки на сайте минздрава остаются без ответа. Калининградцы идут к терапевтам, чтобы открыть больничный лист. Татьяне Павлюченко пришлось идти с температурой в поликлинику, иначе отсутствие на работе более двух дней засчитают за прогул.

– Я продавец, мне нужно знать, сколько я буду отсутствовать, нужно же договориться с девочками о подмене, – говорит Павлюченко. – Ещё два года назад я кашель и легкую температуру не посчитала бы даже за болезнь. Сейчас это уже вроде как преступление против общества. Чтобы никого не заразить, в поликлинику пошла пешком. А у нас, как назло, ураган. Я с промокшими ногами простояла в очереди к врачу с 9 утра. На приём я попала в три часа. Когда я выходила из дома, у меня температура была в районе 37,2. Когда приползла домой, было под 39. Вот и думай потом, из-за прогулок моих так получилось, в очереди мне добавили бацилл или что. Но то, что такие новые меры по спасению нас всех здоровья не прибавляют, это точно.

Часть пациентов к врачу, даже отстояв очередь, так и не попадают. Калининградка Татьяна рассказывает: когда почувствовала недомогание, а температура поднялась до 37,4, решила пойти в поликлинику к дежурному терапевту, чтобы исключить или подтвердить COVID, так как в её семье есть пожилые родственники старше 80 лет.

– На сайте минздрава отображались данные об очереди из двух человек. До конца приёма оставалось больше двух часов. Дождавшись своей очереди, услышала, что приём дежурного терапевта давно окончен, "приходите завтра к 8 часам", – говорит Татьяна. – Теперь мне пресс-служба минздрава доказывает, что приём врача в это время был, а меня ввели в заблуждение в регистратуре. При этом количество обслуженных пациентов за это время назвать отказывается. Хотя другой женщине с ребёнком также сказали, что приёма нет, будет только с завтрашнего дня и только для взрослых. Повторно идти с температурой к врачу я не стала. Занялась самолечением. На днях сделаю анализ на антитела к ковиду, чтоб понять, чем переболела.

Татьяна рассказывает, её ребёнок перестал ходить в детский сад из-за постоянных ОРВИ. Другие родители сидят с малышами дома не по своей воле – группы контактных детей заведующие детсадами стали отправлять на семидневные карантины. Родители вынуждены брать больничные и рискуют остаться без денег.

Архангельск: лишний раз не тестируют

В Архангельской области, по данным на 31 января, за сутки выявили 2019 новых случаев, что на 23 больше, чем днем ранее. Больше всего заболевших в Архангельске: больше 600. Северодвинск на втором месте. В среднем в области в больницу госпитализируют около 150 человек в день. В архангельском Минздраве сообщают, что разворачивают дополнительные койки: "Несмотря на возросшую нагрузку на амбулаторное звено здравоохранения, в Поморье продолжается углубленная диспансеризация граждан, уже переболевших COVID-19. В первую очередь это делается с целью выявления возможных рисков для их здоровья".

Лариса, мать двоих детей, живет в Северодвинске. Она рассказывает, что у обоих детей температура выше 38 градусов, но в тестировании им отказывают.

– Нет достаточного количества тестов в поликлинике. И врач не может назначить тест "без обоснования". Сейчас очень многие столкнулись с такой ситуацией. В классе болеет треть детей, все на дистанционном обучении, но тест взяли далеко не у всех больных. Я полагаю, это показывает, что в регионе существует дефицит тестов, или это делается намеренно, дабы не усугублять статистику. Кроме того, как врач считаю, что своевременно поставленный диагноз даёт возможность правильно подойти к тактике лечения и профилактике распространения инфекции. Если у моего ребёнка ковид, и я заражусь, несмотря на то что вакцинирована, и если пойду завтра на работу, то заражу людей вокруг. Ситуация идиотская. С младшим ребёнком трем врачам показалась, и не один тест не сделал. Могу похвалить службу 112, дозвонилась с первого раза, вызов приняли быстро, в течение 30 минут бригада была у нас. В поликлинику сегодня утром дозванивалась час. Медикам тяжело. Тяжело работать в нашей развалившейся системе здравоохранения.

После разговора с корреспондентом Север.Реалии вечером к семье Ларисы пришла врач, сделала экспресс-тесты: оба положительные. По словам пришедшего медика, тесты выдали им только сегодня.

Сотрудник северодвинского техникума Людмила Смирнова болеет уже второй раз. Первый ковид в ноябре прошлого года протекал довольно тяжело, дома лежала три недели. Потом вакцинировалась, но теперь снова на больничном из-за ковида.

– В пятницу заболела во второй раз, температура поднялась до 38 еще утром. Стала вызывать врача, а мне предложили самой прийти, – рассказывает Смирнова. – Ну я сходила, там уже взяли мазок, выписали противовирусные. Я пошла в аптеку, все купила и пришла домой. Потом сидела дома, ждала тестов, но температура больше не поднималась, кашель был, насморк, конечно, я все назначения выполняла. Во вторник я пошла в МФЦ, чтобы разобраться с приложением Госуслуги. Вышла оттуда, а мне звонок: вы где, я врач, стою у вашего дома, у вас же тест положительный! А я и не знала, сообщили бы сразу, я бы сидела дома. Теперь жду повторный мазок, чтобы выписали, вторую неделю на работу не могу пойти. Детей у нас много болеет, но там сразу на дистанционку всю группу переводят, если хотя бы один заболел. Две недели назад 17 групп уже было на дистанционном обучении.

Новгород: без жалоб не вылечат

В Новгородской области с ковидом госпитализированы за последние сутки 53 человека, это почти в два раза больше, чем 30 января. Умерших от ковида нет. Всего же случаев заражения, по данным оперштаба на 31 января, – 459, в самом Великом Новгороде – 264. За время пандемии в области 71 411 заболевших коронавирусом.

В области много жалоб на работу скорой помощи. Общероссийский народный фронт стал собирать и публиковать жалобы новгородцев на платные ПЦР-тесты и работу местных клиник. По опросу ОНФ, более 70% новгородцев даже дозвониться не могут в поликлинику, и почти 90% не получают бесплатные лекарства, положенные при ковиде. Каждый второй нарушает режим самоизоляции, чтобы сходить за таблетками в аптеку. Все справочные телефоны заняты, дозвониться можно только через номер экстренной помощи 122. Одна из пациенток 1-й городской поликлиники призналась, что попыталась потребовать медикаменты у врача, "но медработник сослался на "следующий прием", тогда как начинать лечение рекомендуют с первых дней заболевания", – сообщает ОНФ. Еще одна проблема, на которую жалуются новгородцы, – платные тесты для выявления заболевания: средняя стоимость ПЦР-исследования составляет 1650 рублей с результатом на следующий день и от 2000 до 2500 рублей, если результат нужен сразу.

"Бесплатно очень долго делают анализ. Я ждала две недели", – добавляют местные жители в комментариях.

Житель Великого Новгорода Александр Морозов считает, что тесты во время пандемии должны быть бесплатными.

– Запредельная цена тестов в период "такой страшной и такой необъявленной эпидемии" – откровенная подлость со стороны государства. Их бесплатность доказала бы его реальную социальную направленность, а не эрзац, который нам втюхивают. Выстроенная в настоящее время система медпомощи – просто дрянь. Если в областном центре еще как-то можно жить, то в районах беда, – говорит Морозов. – Рожать, делать операции, вызывать скорую – все через областной центр. Я так потерял отца после инсульта – просто не мог вызвать скорую из Новгорода в райцентр. Просто не ехали, и все, мол, все равно умрет. Это было в 2020 году. Но вряд ли ситуация стала лучше. Сделал все, чтобы данный врач на скорой был уволен. И он был уволен, я наелся этого всего и стал записывать все разговоры.

Новгородец Михаил Демидов с женой переболели в апреле. Положительные результаты теста получили позже, чем нужно. Но основная проблема возникла с тем, что делать дальше.

– Самое грустное, с чем столкнулись, – с недостатком информации, мы получили положительные результаты с разницей в трое суток, а дальше непонятно, что делать. Самостоятельно по телефону результат я узнал на полтора дня раньше, чем об этом поступило СМС. Пришлось немного пошуметь в соцсетях, чтобы нас посетил фельдшер, прослушал лёгкие, а ещё через некоторое время нам принесли Коронавир. Выписали меня быстро. Мне позвонили из поликлиники, сказали, что мой тест отрицательный, и предложили подойти в кабинет в течение двух часов. Я зашёл, получил направления на анализ крови, рентгенограмму и закрытый лист нетрудоспособности. Очень смешно в моей поликлинике отделена красная зона от остальной амбулатории: москитной сеткой и сигнальными лентами.

Наталья, жительница деревни Трубичино Новгородской области, переболела год назад, и тогда с трудом получила медицинскую помощь. За год ничего не изменилось, убедилась она на примере своей подруги.

– Марина переболела на днях: тоже скорую не вызвать! Не ехали, и все, – рассказывает Наталья. – Ей сказали: приедем, но вызывайте врача на дом. Она вызвала, те сказали: ждите, приедем или позвоним. В итоге ни скорая, ни врач не приехали. С температурой 39 доползла до поликлиники в понедельник. И ей там уже сказали, что у них записано, что врач у нее был!

На вопрос, выдали ли кому-нибудь бесплатные антиковидные лекарства, Наталья только рассмеялась: "Да вы что? Какие лекарства в бесплатной клинике? Написали на бумажке: "Арбидол принимать и Максиган, при температуре – жаропонижающие и Супрастин". Ни мне, ни друзьям и знакомым, которые болели, ничего не выдавали".

Коми: толкучка за экспресс-тестом

В Коми на 31 января 891 новый случай заражения, за сутки 76 госпитализировано. Умерли 2773 человека, всего же в регионе 104 924 заболевших.

На территории Республиканского стадиона в Сыктывкаре открыли мобильный пункт, где можно сдать экспресс-ПЦР-тест. В четверг там побывал депутат от КПРФ Болеслав Скроцкий и прождал больше часа в длинной очереди без соблюдения дистанции в душном помещении.

"Мне подумалось: "Здорово!" Теперь сыктывкарцам не нужно толпиться в душной поликлинике. Можно быстро понять, стоит ли беспокоится за себя и за окружающих, стоит ли выходить на больничный, что особенно актуально для тех, кого не устроили официально, – пишет Скроцкий. – Первое, что я увидел, – огромная очередь, духота. Особенно меня зацепил человек по имени Вячеслав, который мужественно отстояв час в очереди, не выдержал и высказал всё, что лежало на душе. Оказалось, что у него больные близкие родственники, а сам он вынужден был взять отпуск за свой счёт. Патовая ситуация: ухаживать за близкими, но остаться в безденежье или бросить родню на произвол болезни и заработать копейку в дом. Скромно и терпеливо простояв час в очереди, крепкий человек сломался!"

Скроцкий написал обращение в республиканское министерство здравоохранения и обещает пойти в прокуратуру, если проблема не решится.

Глава республики Владимир Уйба в конце прошлой недели записал видеообращение к жителям региона, где говорил, что среди умерших нет ни одного вакцинированного, а лидерами по приросту являются Сыктывкар, Ухта и Усинск: "Если бы мы все были привиты, таких цифр не было бы". Он добавил, что в стационарах растет число занятых коек, значит, есть и тяжелые пациенты. В Воркуте почти не осталось свободных мест и пришлось добавить больше 40 коек, всего в регионе развернуто почти 1300 коек.

Однако болеют и привитые, рассказала корреспонденту Север.Реалии пенсионерка Любовь на примере своей семьи. Ее дочь, которая живет в Ухте, первый раз болела в декабре 2020 года, прошлым летом сделала прививку и сейчас снова болеет. Положительным оказался результат теста и у зятя, и тоже несмотря на прививку.

Вологда: болеть стали иначе

В Вологодской области режим повышенной готовности по ковиду продлен до конца февраля. По данным "Стоп.Короновирус", на 31 января там зафиксировано 107 308 случаев заболевания, за последние сутки 710 новых заболевших, госпитализировано 25 человек, 8 человек умерли. Всего же за время пандемии скончались с подтвержденным коронавирусом 3210 человек.

Олег Ершов, нейрохирург-травматолог Вологодской областной клинической больницы, только что сам переболел ковидом. С начала пандемии он периодически оперирует в "красной зоне". Он рассказывает, что 30 человек персонала больницы тоже болеют ковидом, "пошла волна".

– Людям оказывают помощь в "красной зоне" разные врачи, нас вызывают, когда требуется провести операцию. Все заточены на лечение ковида: 50–70% у нас заполнено, один корпус городской больницы, которую перепрофилировали, отдан под инфицированных. Пока могу сказать, что ситуация под контролем, у нас более 70% вакцинированы. Где я заразился, сам не знаю. Переболел дома, не могу сказать, что серьезно, но боли в горле потрясающие, терпеть даже не мог. "Омикрон" это или нет, скажет только лабораторная диагностика. Как говорят специалисты из "красной зоны", изменилась клиника: если раньше фиксировали пневмонию и ее последствия, то сейчас больше жалоб на катаральные явления, бронхиты, ларингиты. С одной стороны, человек стал больше чувствовать это заболевание, а с другой – оно стало менее опасно. Да и сам вирус является паразитом, эволюционирует в сторону более легкого течения, чтобы своего хозяина не убивать, он в этом не заинтересован.

– Если заболел, до врача не дозвониться, на себе испытала, – жалуется жительница Череповца Оксана Гусева. – И нет медицинской помощи в принципе. Температура 38, из носа течет. Отлежалась на таблетках, что были дома, и пошла на работу. Врача вызывать больше не стала.

В России на 31 января выявили 124 070 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Это на три тысячи больше, чем в предыдущие сутки. За последние 10 дней Россия бьет рекорд по количеству заболевших в сутки. Больше всего случаев заболевания в Москве – 23 417. Всего же в России 11 861 077 инфицированных за все время пандемии. Погибло от ковида, по официальным данным, 331 349 человек.

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