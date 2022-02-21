«Ближайшие дни будут одними из самых сложных для синепала» 2 21.02.2022, 8:03

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фото: getty images

Номенклатура ждет объяснений.

Telegram-канал «Ник и Майк» рассуждает на тему российских войск в Беларуси:

— Ближайшие дни будут одними из самых сложных для синепала. Ему предстоит дезавуировать для сторонников и номенклатуры сразу два месседжа, которые случились на выходных. Оба месседжа крайне неприятны и даже позорны для человека, который считает себя хозяином на территории.

Первый месседж – про старшего брата, который решит, сколько синепалу править.

Второй – продление сроков пребывания российских войск в Беларуси, а по факту – полная и окончательная потеря субъектности.

Мы уже сообщали, что первый факт вызвал недоумение в коридорах власти. Второй факт, а также то, что первым объявил о невыводе российских войск Вольфович, заставил номенклатуру и военный блок задуматься еще пуще прежнего.

В предыдущих публикациях была информация о том, какая чудная компашка образовалась в Совбезе. Там в целом много людей с русскими корнями, которые мечтают получить российские зарплаты. Однако еще раз напоминаем, что предателей везде считают предателями.

И если от Вольфовича, Арчакова, Белоконева и других умалишенных ждать ничего иного не приходится, то тем, у кого осталось чем думать и кто давал присягу служить Беларуси, еще есть время одуматься. Как говорит Сергей Чалый, отречение – не есть предательство.

В общем, по информации из коридоров, объяснений ждут все. И объяснять становится все сложнее. Потому что российские эшелоны продолжают заполнять Беларусь. Потому что уступок со стороны Кремля нет. А деньги если и даются, то под строительство жилья для российских военнослужащих, что опять же слабо коррелирует с субъектностью.

Ставка Ника – за победу придется выдавать благословление «референдума». Победа настолько же сомнительная, насколько сомнителен и «референдум». Победу можно нарисовать, но все меньше шансов, что это вернет утраченную субъектность. А скорее всего, оформит списание в утиль. И глядя на пример Казахстана синепал это тоже понимает.

Поэтому не исключим другой вариант – снова взбрыкнуть и отменить референдум вовсе. Но теперь спать будет страшно ложиться не только в московской гостинице, но и Дроздах. В Афганистан советскую армию Амин тоже пригласил сам.

Что делать белорусам? Борьба за право считаться европейской нацией изначально состояла из двух этапов. Чистой победы в первом раунде не состоялась. Но белорусы сумели ускорить процессы. Де-факто синепал превратился в политического трупа именно в авгусе-2020. Раунд еще не закончился, а уже объявлен старт второго.

На ринг уже выскочил новый соперник – Путин. Теперь белорусам придется бороться сразу с двумя соперниками для того, чтобы почувствовать себя по-настоящему свободными. Скажем крамолу, но, возможно, такая компрессия времени – это исторический шанс вырваться из сферы влияния России. Если у какой-то части ваших знакомых еще оставались надежды на Путина, то у вас лучшая возможность объяснить, к чему все это может привести.

Литва, Латвия и Эстония сделали свой геополитический выбор раньше. Украина пытается отстоять право определить свой вектор развития самостоятельно прямо сейчас. Беларусь не находится в авангарде процесса борьбы, но прямо под боком есть великий пример того, как украинцы готовы защищать свою родину. Они как раз поняли, что надеяться нужно только на себя. Поэтому и посылают всех куда подальше с Минскими соглашениями.

Беларусь тоже спасут только белорусы. Сражайся за Беларусь, если ты против Лукашенко. Сражайся за Беларусь, если ты против Путина. Сражайся за Беларусь!

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