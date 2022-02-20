CNN: Россия развернула против Украины около 75% своих обычных войск 12 20.02.2022, 20:00

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120 из 160 батальонно-тактических групп.

Россия сконцентрировала возле украинских границ около 75% своих обычных вооруженных сил. Об этом свидетельствуют последние данные разведки Соединенных Штатов, заявил американский чиновник.

По его словам, это включает около 120 из 160 батальонных тактических групп РФ, расположенных около 60 км от Украины. Он подчеркнул: несмотря на то, что такие цифры составляют около 75% основных боевых подразделений России, это менее половины от общего количества российских войск.

По оценкам США, против Украины развернули около 35 из 50 российских батальонов противовоздушной обороны, а 500 истребителей, истребителей-бомбардировщиков и 50 средних и тяжких бомбардировщиков могут достичь Украины. Собеседник CNN заявил, что такое расположение является «чрезвычайно необычным», и потому, по мнению США, Россия готова к атаке.

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