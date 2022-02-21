Что будет происходить в белорусских обменниках на этой неделе? 1 21.02.2022, 8:30

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Эскалация между Украиной и Россией будет влиять на валютную корзину.

Внешний фактор на минувшей неделе по-разному сказался на курсах иностранных валют. От чего будут зависеть и как изменятся доллар, евро и российский рубль на этой пятидневке на белорусском валютном рынке? Об этом специально для Myfin.bу рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

– Если говорить о внешнем фоне, то за прошедшую неделю валютная пара евро/доллар не изменилась и осталась вблизи 1,1370.

Зато российский рубль снизился как к доллару, так и к евро из-за обострения ситуации вокруг Украины. Доллар в России подорожал с 75,0 до 75,7 российского рубля, или на 1%. Евро подорожал с 85,3 до 86,1 российского рубля, или на тот же 1%.

К белорусскому рублю при таких внешних условиях ожидаемо доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел. Доллар за неделю вырос на 0,29%, евро подорожал на 0,28%, российский рубль снизился на 0,67%.

Валютная корзина подешевела на 0,19%. Это уже вторая неделя подряд укрепления белорусского рубля к корзине.

Мы видим, что с нового года белорусский рубль меняется очень слабо с точки зрения стоимости валютной корзины. При этом движение отдельных валют почти полностью подчинено повестке эскалации между Россией и Украиной. Я думаю, такая ситуация сохранится и в ближайшее время.

И при сохранении нынешнего уровня напряженности к концу недели доллар может подорожать до 2,58 белорусского рубля,

евро может вырасти до 2,93 белорусского рубля,

российский рубль может снизиться до 3,37 белорусского рубля за 100 российских.

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