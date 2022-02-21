Футболиста, выступившего за перемены, запрещают принимать в клуб «Минск»4
- 21.02.2022, 9:56
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По этой же причине он не сможет стать игроком БАТЭ.
Полузащитник Дмитрий Бага не сможет перейти в клуб «Минск», так как его кандидатуру не одобрило Министерство спорта. Как сообщает «Трибуна», причиной стало участие Баги в видео 2020 года, где спортсмены призвали прекратить насилие со стороны силовиков.
По этой же причине Бага не сможет стать игроком БАТЭ, хотя ранее появлялись сведения, что клуб интересуется 32-летним футболистом.
В 2021 году Бага выступал за латвийскую «Лиепаю»: сыграл в 21 матче и помог клубу завоевать бронзовые медали высшей лиги Латвии.
По неофициальным данным, в конце 2021-го чиновники Минспорта разослали руководителям белорусских клубов списки футболистов и тренеров, с которыми «крайне нежелательно или запрещено» продлевать и заключать контракты на следующий сезон.