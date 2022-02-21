Головченко пригрозил Литве «выстрелом в ногу» 14 21.02.2022, 11:15

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Роман Головченко

Фото: tut.by

Какие «контрсанкции» предложил премьер?

Премьер-министр Роман Головченко пригрозил перекрыть экспорт древесины в Литву. А если Вильнюс «вынудит отвечать дальше», то Минск ограничит оттуда импорт запчастей и одежды б/у. Об этом он заявил в эфире «Беларусь 1».

— Если посмотреть товары, которые экспортируются из Беларуси в Литву, то сотни миллионов [долларов] - это деревообработка. Это фактически древесина, которая в виде первичной переработки направляется в Литву. И там уже литовские деревообрабатывающие предприятия делают дальнейшую переработку и экспортируют в страны ЕС. Если придется, мы перекроем этот канал поставок. Где Литва будет брать древесину — вопрос. И куда денутся литовские деревообработчики, — заявил премьер-министр Роман Головченко.

Экспорт продукции деревообрабатывающей отрасли в Литву в прошлом году составил 306,7 млн долларов, а годом ранее — 228 млн, следует из данных Белстата.

— Из Литвы импортируются в большом количестве запасные части, бэушную одежду — это все торговый бизнес Литвы. Мы просто откажемся от импорта этих категорий. Куда они повезут дальше? Но мы не хотим этого. Я просто подсвечиваю, что если нас вынудят отвечать дальше, у нас есть инструментарий, которым мы воспользуемся, — заявил Головченко.

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