На Донбассе начали массово грабить квартиры «эвакуированных» людей

На Донбассе начали массово грабить квартиры «эвакуированных» людей7
- 21.02.2022, 11:23
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Только в Макеевке разграблено 42 квартиры.
В оккупированном Донецке и Макеевке начали грабить квартиры людей, эвакуированных в Россию.
О по меньшей мере 100 случаях мародерства на территории оккупированного Донбасса сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram- канале, пишет «Униан».
Он показал пост из группы в мессенджере, посвященной теме эвакуации. В нем написано: "Сообщается, что в Донецке и Макеевке разграбили более 100 квартир эвакуированных граждан".
Отмечается, что в Донецке разграблены 56 квартир, в Макеевке – 42. Речь идет именно о жилье эвакуированных людей.
"Мародеры могли бомбить квартиры не наугад, а целенаправленно, используя списки эвакуированных", – говорится в сообщении.