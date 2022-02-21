Какие крепкие хаты до $20 тысяч возле озер и леса могут купить белорусы 1 21.02.2022, 11:35

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Места для загородного отдыха.

Тем, кто ищет место для загородного отдыха, но не готов тратить более 20 тысяч долларов, realt.by нашел несколько вариантов. И находятся они в одних из самых живописных уголков страны — рядом озера и грибные места.

Ермоличи, 72 км от МКАД, молодечненское направление

Здесь продается добротный дом на 100 «квадратов». Отопление печное, туалет на улице.

К дому прилагается 23 сотки земли, крепкие хозпостройки.

На территории имеется сад с плодовыми деревьями и кустарниками. Рядом лес, Вилейское водохранилище, пруд сразу за участком. За все просят 20 000 долларов.

Костюки, 47 км от МКАД, слуцкое направление

В 10 минутах ходьбы от Лошанского водохранилища продается 100-летний жилой дом. Причем, он еще послужит — судя по фото, запас прочности есть. Он небольшой — всего 38 «квадратов», отопление печное.

Удобства — во дворе, вода из колодца. Земельный участок площадью 25 соток. За него запрашивают 11 500 долларов.

Костыки, 86 км от МКАД, мядельское направление

Дом после ремонта, 42 «квадрата». Участок 18 соток. Отопление печное.

Главные достоинства этого предложения - близость к Вилейскому водохранилищу и хорошему лесу. Стоимость — 15 тысяч долларов.

В этой же деревне продается еще один дом. Он не большой, 1952 года постройки. Но главное - участок прилегает прямо к реке Вилия, можно оборудовать свой причал.

На участке есть скважина в 50 метров, большой кирпичный гараж. Он продается вместе со строительными материалами. Владельцы оценили все в 13 500 долларов.

Сергеевичи, 44 км от МКАД, пуховичское направление

На участке в 14 соток продается бревенчатый дом площадью 32,4 «квадрата». Отопление печное, есть центральное водоснабжение. В доме можно жить круглый год с комфортом и уютом. Есть сарай. В 5 минутах от агрогородка находится живописное озеро «Сергеевическое». Рядом с агрогородком расположен хороший лес.

Дом оценили в 6 900 долларов.

Мядель, 130 км от МКАД

Для тех, кому не нравится деревенская жизнь, есть дом прямо в городе Мядель, на берегу одноименного озера. Рядом есть еще и Нарочь, и Мястро, и Рудоково, и Белое, и Боторино.

Дом деревянный, 4-х комнатный, с мансардой, площадью 61 квадратный метр, с участком земли в 8 соток. Есть еще баня, сарай, гараж. По улице проложен водопровод, газ.

В шаговой доступности вся городская инфраструктура. Стоимость — 20 500 долларов.

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