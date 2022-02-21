Она потонула 1 Герман Обухов

21.02.2022, 11:42

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Герман Обухов

Или проиграла?

Неважно, смысл один и тот же. Сборная по хоккею Российского олимпийского комитета (ROC) проиграла сборной Финляндии в финальном матче хоккейного турнира Олимпийских игр в Пекине со счетом 1 – 2. Счет мог быть и больше в пользу финнов, но россиянам везло.

В советское время спорт всегда был политикой. Партийные бонзы на голубом глазу врали всему миру о своих «любителях» в спорте, которые тренировались с утра до вечера, получая за это очень приличную зарплату. Костяк сборной СССР по хоккею составлял ЦСКА, где играли все военные, партийные и морально устойчивые хоккеисты, не склонные поддаваться на соблазны Запада и просить там убежище. Хоккейная сборная СССР выигрывала все олимпийские турниры, потому что играла против студентов и реальных любителей. Как только профессионалам в западных странах разрешили участвовать в Олимпиаде, для сборной СССР наступили трудные времена и потери.

С тех пор мало что изменилось, сегодня спорт в России является также частью политики Кремля, как и раньше. Поэтому каждый проигрыш хоккейной сборной России воспринимается болезненно. Ничего, однако, не поделать. Спорт начал также увядать, как и вся страна. Те, кто способен на большие достижения, весьма часто меняют свою безбедную жизнь в России на более стабильную жизнь на Западе и забывают о своей Родине надолго, если не навсегда. Масла в огонь добавила война в Украине, о которой знают теперь не только в Европе, но и в Китае с Америкой. Это тоже сказывается на моральном духе российских спортсменов. В командном зачете сборная Российского олимпийского комитета заняла 9 место на Олимпиаде в Пекине. В советское время за такой результат руководство и тренеры сборной получили бы «неуд» и вылетели из своих кресел. Нынче приходится мириться и с этим. Ничего другого нет, а варяги не поедут в Россию ни за какие коврижки.

Герман Обухов, «Обозреватель»

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