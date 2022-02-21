Трамп запустил собственную соцсеть 28 21.02.2022, 12:17

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Дональд Трамп

Экс-президента США заблокировали в Twitter и Facebook.

Поздно вечером в воскресенье в Apple App Store появилось приложение соцсети Truth Social, которую запускает экс-президент США Дональд Трамп. Как пишет Reuters (перевод - nv.ua), приложение автоматически загрузилось на устройства Apple, владельцы которых оформили предзаказ на него ранее.

Некоторые пользователи сообщили о проблемах с регистрацией учетной записи. Часть желающих получили уведомления о том, что из-за большого спроса их включили в список ожидания.

До официальной публикации в App Store приложение было доступно ограниченному кругу людей, которым предложили принять участие в тестировании.

Трампу запретили доступ в Twitter, Facebook и YouTube после нападения его сторонников на Капитолий США 6 января 2021 года. Тогдашнего президента США обвинили в публикации сообщений, призывающих к насилию.

Соцсеть Трампа запускает компания Trump Media & Technology Group (TMTG), возглавляемая бывшим членом Палаты представителей Девином Нуньесом. Компания позиционирует себя в качестве поборника свободы слова и надеются привлечь пользователей, которые считают, что их взгляды подавляют на самых популярных платформах.

Нуньес отмечал, что компания планирует полностью запустить соцсеть к концу марта.

TMTG планирует провести листинг в Нью-Йорке путем слияния с компанией-пустышкой Digital World Acquisition Corp. и получит $293 миллиона наличными при условии, что ни один из акционеров DWAC не выкупит свои акции.

Кроме того, в декабре TMTG привлекла $1 млрд от частных инвесторов. Эти деньги также не будут доступны до закрытия сделки DWAC.

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