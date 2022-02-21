Партия Николая Статкевича — офицерам: Вспомните, что вы присягали народу 14 21.02.2022, 12:54

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Фото: RFL/RL

Нахождение на белорусской территории российских войск нарушает Конституцию.

Партия Николая Статкевича «Народная Грамада» обратилась к белорусам в связи с тем, что российские войска остались на территории страны после учений. Публикуем текст заявления полностью:

— 20 февраля 2022 года войдет в историю Беларуси как «черное воскресенье» — день, фактического признания политической несубъектности страны и ее полной политической зависимости от Кремля. Министр обороны Хренин заявил, что российские войска остаются в Беларуси на неопределенный срок и мы знаем, что их количество ежедневно продолжает увеличиваться.

Государственная пропаганда Беларуси пытается отвлечь внимание от предательства собственной страны. Гарант зависимости, незаконно исполняющий обязанности президента, Лукашенко, пытаясь сохранить свой диктаторский режим, накануне опереточного «референдума», фактически сдал Беларусь Путину. Лукашенко превратил нашу страну в инструмент внешнеполитической авантюры Кремля. В случае вооруженного конфликта народ Беларуси окажется втянутым в кровавую войну из-за желания двух диктаторов любой ценой удержать власть.

Нахождение на белорусской территории российских войск нарушает Конституцию, международное право, ставит под угрозу безопасность каждого белоруса и целого региона.

Первыми в конфликт будут втянуты офицеры и солдаты белорусской армии. В 2020 году они проигнорировали присягу белорусскому народу, выполняя приказы нелегитимного диктатора. Сейчас по приказу генералов чужой армии они пойдут воевать со страной, в которой проживают сотни тысяч белорусов, страной, которая всегда была для белорусов наиболее близкой и дружественной.

Президиум Народной Грамады призывает офицеров и солдат вспомнить, что они присягали и служат народу Беларуси. Что Беларусь — нейтральная страна, которая заплатила огромную человеческую цену во Второй мировой войне, когда также два диктатора делили Европу.

Мы призываем народ Беларуси игнорировать «референдум», а вместо этого провести акции по всему миру и партизанские акции внутри Беларуси против фактического гибридного захвата Беларуси.

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